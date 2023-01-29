Путін не змириться з поразкою у війні: його угорський друг Орбан пояснив причину

Угорський прем’єр прогнозує затяжну війну і не вірить, що Україні допоможе західна зброя у протистоянні російській агресії.

Поразка у розв’язаній в Україні війні не дозволить Володимиру Путіну перемогти на майбутніх президентських виборах навіть з масовими фальсифікаціями. Тому господар Кремля, щоб зберегти свою посаду, не відступиться від намірів захопити Україну

Як повідомляє видання Tichys Einblich, такими міркуваннями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився з журналістами під час зустрічі в Будапешті.

Прихильний до Путіна угорський прем'єр упевнений, що швидкого завершення війни не буде. Про це, начебто, свідчить активне нарощування Росією військових ресурсів - мілітаризація економіки, розгортання військових виробництв і мобілізація чоловіків в армію.

Також він відзначив, що Кремль не лякає ізоляційна політика країн Заходу. Натомість він влада РФ використовує її, щоб через своїх пропагандистів переконати росіян, що решта світу нібито не розуміє Росію.

Віктор Орбан, уряд якого відмовляється від військової допомоги Україні, заявив, що західна зброя українцям не допоможе. При цьому він з насмішкою згадав про військову допомогу від Німеччини: "Спочатку це було 5000 касок, тепер танки".

Зрештою, він зробив цинічний прогноз щодо результату війни, зауваживши, що в Україні рано чи пізно закінчаться людські ресурси.

Нагадаємо, в листопаді минулого року біля посольства Угорщини у польській столиці Варшаві відбулася протестна акція, на яку принесли ляльку Путіна, із задниці якої стирчала фігура угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Спільними зусиллями учасники цього дійства звільнили “Орбана” із його неприємного полону.

Читайте також: