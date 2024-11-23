Путін не зможе завершити війну в Україні без розвалу Росії – The Telegraph

Президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться завершити війну в Україні без серйозних наслідків для своєї країни. Політичні екстремісти всередині країни можуть "зв'язати йому руки".

Таку думку висловивСамуель Рамані, експерт з відносин США і Росії з країнами Близького Сходу і Південної Азії у своїй колонці для видання The Telegraph.

Він нагадав, що Путін негласно висловив готовність обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, яка передбачає заморожування конфлікту. Проте публічно в Кремлі говорять про те, що не збираються допускати цього.

Також журналіст зазначив, що "Путін відкинув мирний план Туреччини щодо України. Він передбачав заморожування поточних бойових дій і відмову України від вступу в НАТО протягом щонайменше десяти років. Крім цього, пропонувалося розмістити міжнародні війська на демілітаризованому кордоні на сході нашої країни.

"Подібний план Трамп може запропонувати Путіну після своєї інавгурації. Щоб Кремль погодився на переговори, США доведеться піти на максималістське бачення Путіна, яке передбачає визнання захоплених Росією територій України та її відмову від членства в НАТО на постійній основі. Ще одним "каменем спіткання" є Курська область. Путін не збирається йти на мирні переговори, доки не поверне цей регіон під свій контроль. Шанси на те, що Трамп погодиться на всі вимоги російського диктатора - малоймовірні", - пише він.

Журналіст додав, що для РФ дипломатія - це інструмент психологічної війни і можливість потягнути час для того, щоб домогтися якомога більше військових успіхів.

"Щойно переговори почнуться, Путін одразу ж нагадає про удари ракетами ATACMS по Україні та окупацію Курської області", - додав Рамані.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа буде орієнтована на дипломатичне вирішення війни в Україні, то її можна буде швидко завершити.

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