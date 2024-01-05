"Путін не зупиниться": у Польщі б'ють на сполох через можливіть нового нападу РФ на Європу

Туск заявив, що Росія може вже через кілька років напасти на Європу.

У Польщі давно не робили таких відвертих заяв щодо Путіна. Варшава вкотре попередила своїх союзників - не смійте ігнорувати Україну - їй потрібно передавати більше зброї. Якщо ні, то Путін дочекається потрібного моменту і змете і їх.

Про це йдеться в ексклюзиві ТСН.ua.

Польща звернулася до НАТО

Дональд Туск заявив, що "ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об’єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною".

За словами прем’єра, разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським він уже надіслав відповідне звернення до НАТО. Причина, чому у Варшаві не хочуть гаяти ні дня - знову--таки Україна. 29 грудня 23-го року та 2 січня 24-го, коли Росія влаштувала масовані удари по цивільному населенню України, поляки побачили, що Путін не зупиниться ні на чому, той готовий продовжувати та навіть посилювати ракетний терор, скільки це б йому не коштувало.

Європа має схаменутися, прийти до тями і збільшити допомогу Україні - ось головний посил прем'єра Туска.

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"Разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським ми підготували таку ініціативу, заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості. ​​Європа тут сильно відстає. Ми захочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа зазнає прямої російської атаки протягом наступних кількох років", - сказав Путін.

Чи зважиться РФ на новий напад

Дональд Туск не єдиний забив на сполох. У ЄС, а саме країни східної Європи завжди остерігалися Москви, але від 2014 року ситуація погіршилася, а у 2022 року - Путін перейшов рубікон.

Як писало видання Bild, одна з європейських розвідок уже напряму маякує: існує сценарій, за яким Путін уже на перетині 2024 та 2025 років вторгнеться до однієї з країн НАТО. Легше всього йому буде зайти в країни Балтії: Естонію, Латвію та Литву, які були у минулому радянськими і до того ж мають специфічне географічне положення - їх легко відрізати від союзників суходолом.

Також вони мають довжелезний кордон з РФ чи Білоруссю. При чому використає Росія уже заїжджений мотив, який актуальний майже для всіх колишніх радянських республік. Так зване питання “російськомовного населення”. Наприклад, Латвія наразі активно намагається видворити зі своєї території росіян, які переїхали за часів СРСР, так і не отримали латвійського громадянства і не збираються цього робити через небажання вчити мову та історію країни.

Мовчанка НАТО триває

Цей сценарій буде успішний в одному випадку - якщо США через внутрішні перипетії, а саме вибори, проігнорує питання безпеки своїх союзників. Звісно, такий сцерарій - лише набір вірогідностей, але те, що його уже розглядають у Європі - має щонайменше спонукати європейських політиків до дій.

“Путін - тварина, він з'їсть вас на вечерю"

Таку гучну заяву напередодні зробив і президент Володимир Зеленський. Українці як ніхто знають про імперські апетити Кремля і чому не можна давати ворогу жодного шансу відновити сили та напасти знову. На заході ще не всі зрозуміли, з ким насправді вони мають справу.

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"Даючи нам гроші або зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших. Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією", - сказав він The Economist.

Європа заворушилася

У Німеччині стали активніше дискутувати щодо передання Україні далекобійних ракет Таурус, а от у США - дещо ще більш значущого і важливого. У Вашингтоні запропонували передавати Україні ракети АТАКМС, які США планували віддати на утилізацію. Йдеться не про таку собі “ракетну просрочку”, а про старі модифікації. Склади в США - не гумові, новітні ракети вже зробили, а старі дівати нікуди. Відповідне рішення влади в США могло б неабияк допомогти Збройним силам України - бо таких АТАКМС у Пентагона тисячі.

А поки ж про перспективи передання хоч якоїсь додаткової зброї з США говорити зарано. Представник Ради Національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зізнався, що у США закінчились гроші для Києва. Додаткові - у новому річному пакеті допомоги на 61 мільярд, але за нього має проголосувати Конгрес. Парламентарі ж на канікулах і зможуть зробити це тільки в середині січня.

Раніше Туск заявив, що Росія може вже через кілька років напасти на Європу, якщо європейські країни не зроблять висновків з перелаштування економіки РФ на воєнні рейки і не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу.

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