Путін не зупиниться на Донбасі: ISW розкрив реальні цілі Кремля та назвав шокувальний термін

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін зробив центром своїх нинішніх вимог у переговорах Донбас, але його імперіалістські бажання виходять за межі Донецької області.

Про це свідчать як його заяви, так і характер наступальних операцій російської армії, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Де російська армія наступає на фронті

Російські війська продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, зокрема на півночі Сумської та Харківської областей. Там Кремль, імовірно, прагне створити так звану «буферну зону» вздовж українсько-російського кордону — одну з вимог, яку Путін неодноразово озвучував.

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Водночас окупаційні війська проводять наступальні операції у Запорізькій області. Росія намагається розвивати наступ на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках і створити умови для просування до Запоріжжя.

Такі масштабні операції виходять за межі завдань, необхідних для захоплення решти Донецької області. Водночас вони відповідають іншим цілям, які Путін публічно висував раніше.

Тому, навіть якщо російській армії вдасться окупувати всю Донецьку область, це не обов’язково стане підставою для припинення бойових дій. Водночас повне захоплення регіону залишається малоймовірним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу фактично є питанням усієї війни Росії на виснаження проти України, оскільки саме Донбас Путін зробив центром своїх нинішніх вимог.

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Росія провалює дедлайни Путіна

Російським військам не вдається досягти головної мети на Донеччині. Путін щонайменше 15 разів встановлював терміни для захоплення всієї Донецької області від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, однак жодного з них російська армія не виконала.

Новий дедлайн російського диктатора — 31 грудня 2026 року. В ISW вважають, що й цього разу Росія не зможе виконати поставлене завдання.

Зокрема, російські війська ведуть бої за Костянтинівку ще з жовтня 2025 року, але досі не змогли її захопити.

Фортечний пояс залишається перешкодою

Російська армія також не досягла Слов’янська, Краматорська та Дружківки — міст українського «фортечного поясу».

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За оцінкою ISW, Росія не зможе захопити всі три міста протягом останніх чотирьох місяців 2026 року. Російським військам доведеться вести виснажливі міські бої, перш ніж вони зможуть просуватися далі через відкриту місцевість.

Водночас саме складний рельєф і українська оборона суттєво ускладнюють подальше просування російських військ.

За нинішніх темпів — до 2032 року

ISW підрахував, що у серпні 2026 року середній темп просування російської армії на всьому театрі бойових дій становив 2,91 квадратного кілометра на день.

На пріоритетних напрямках у Донецькій області темпи були ще нижчими — близько 2,36 квадратного кілометра на день.

Якщо російська армія продовжить просуватися такими темпами, їй знадобиться до 2 жовтня 2032 року, щоб захопити решту 19% Донецької області.

Водночас в ISW наголошують, що цей розрахунок не означає, що Росія фактично зможе захопити всю область до цієї дати.

Україна стримує наступ Росії

Темпи російського просування на фронті суттєво сповільнилися порівняно з 2025 роком.

Українські сили у 2026 році змогли на окремих ділянках перехоплювати тактичну ініціативу та завдавати ударів по російській логістиці. Російським військам, за оцінкою ISW, було складно протидіяти цим діям.

Тому наразі немає ознак того, що Росія найближчим часом зможе різко прискорити наступ, якщо західна підтримка України зберігатиметься приблизно на нинішньому рівні.

Навіщо Путіну постійні дедлайни

Численні заяви Путіна про терміни захоплення Донеччини можуть бути пов’язані не лише з військовими розрахунками, а й із необхідністю демонструвати російському суспільству «перемоги».

За оцінкою ISW, російський диктатор намагається переконати населення у неминучості перемоги, водночас не переводячи російське суспільство у режим повномасштабної війни.

Таким чином, заявлені Кремлем терміни захоплення Донеччини дедалі більше розходяться з реальними можливостями російської армії на полі бою.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, російські пропагандисти заявляють про «захоплення» українських міст. Зокрема, 5 вересня вони показали постановочне відео про «взяття» Святогірська на Донеччині, але в ISW встановили, що ролик виявився підробленим.

Тим часом українські військові провели наймасштабніший контрнаступ від 2022 року та зірвали плани на Олександрівському напрямку. Там ЗСУ звільнили 26 населених пунктів на стику трьох областей.

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