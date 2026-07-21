Путін не зупиниться, поки не станеться це: гучна заява Джонсона

Борис Джонсон / © Associated Press

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не завершить війну проти України, доки Захід не продемонструє єдину та чітку позицію.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Джонсон заявив, що головною проблемою залишається відсутність однозначного сигналу від західних союзників щодо майбутнього України.

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«Нам потрібно покласти цьому край. Одна з причин, через яку війна досі не закінчилася, полягає в тому, що Путін насправді не знає, чого ми, Захід, хочемо. Поки Путін вважатиме, що у нього є шанс зберегти невизначеність щодо України, він продовжуватиме нападати», — сказав Джонсон.

Який крок може змінити ситуацію

Політик вважає, що одним із ключових факторів завершення війни може стати повернення Заходу до чіткої позиції щодо членства України в НАТО.

«Щоб Вашингтон, Лондон, Париж — скрізь — знову заявили про те, що раніше було офіційною політикою, а саме: Україна має вступити до НАТО», — наголосив Джонсон.

Колишній британський прем’єр також висловив думку, що президент США Дональд Трамп може відіграти важливу роль у тиску на Кремль.За словами Джонсона, Трамп здатний вдатися до жорстких зовнішньополітичних кроків, які можуть змусити Росію змінити свою позицію.

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«Трамп може виявитися саме тією людиною, яка зможе по-справжньому натиснути на Путіна і довести справу до кінця», — заявив Джонсон.

Він також нагадав, що, на його думку, Трамп уже демонстрував готовність до рішучих дій у зовнішній політиці, зокрема щодо Ірану.

Коли закінчиться війна в Україні — останні прогнози

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вони обговорили пошук механізмів для відновлення переговорного процесу та припинення війни в Україні. Сторони проаналізували дипломатичну ситуацію, зусилля Туреччини як посередника, а також настрої в російській еліті щодо продовження війни та вплив українських далекобійних ударів на російське суспільство, економіку та політику.

Також, політолог Володимир Фесенко вважає, що війна в Україні найближчим часом може набути нової хвилі ескалації з боку Росії. Він зазначив, що позитивна риторика Трампа щодо України не означає кардинальної зміни позиції США. Фесенко прогнозує, що Росія може відповісти ескалацією, зокрема масовою мобілізацією восени, але «вікно можливостей» для переговорів може з’явитися восени завдяки українським ударам. Найреалістичніший варіант — поступова деескалація через окремі домовленості.

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