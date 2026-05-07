- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 490
- Час на прочитання
- 2 хв
Путін нервує через 9 Травня і стягнув ППО до Москви: як Київ може переграти Кремль
Експерти вважають, що 9 травня Київ може підготувати для Кремля неприємний сюрприз.
Ситуація навколо «перемир’я», яке Росія оголосила на «Дєнь побєди» на 8–9 травня від самого початку виглядала суперечливою. Своєю чергою, Україна запропонувала більш тривалий режим тиші — від 6 до 9 травня. Втім, Москва офіційно не погодила це.
Чого бояться в РФ і чому для Кремля важлива тиша на параді в Москві, розповіли експерти у коментарях «Фокус».
Політолог Станіслав Желіховський наголосив, якби Кремль формально підтримав ініціативу Києва про тишу від 6 травня, гарантій дотримання домовленостей однаково не було б.
«Ми вже неодноразово бачили, як Росія порушує навіть власні заяви про припинення вогню. Тому очікувати повноцінної тиші не варто», — висловився експерт.
З його слів, Україна може утриматися від атак по Москві під час святкових заходів 9 травня, але завдавати ударів по інших регіонах Росії. Зокрема, по військовій та енергетичній інфраструктурі.
Желіховський наголошує, що для «фюрера» Володимира Путіна наразі дуже важливо забезпечити «картинку без війни» саме в Москві, де відбуватимуться головні урочистості. Саме до столиці країна-агресорка фактично стягнула значну частину систем ППО. Втім, інші регіони стали більш вразливими до українських атак. За словами експерта, атаки по віддалених промислових і енергетичних об’єктах можуть створювати для Кремля значно більші економічні проблеми, ніж навіть символічні атаки на Москву.
Водночас експерт припускає, що Україна може тимчасово утриматися від масштабних атак у дні святкування — якщо Росія не продовжить масовані обстріли українських міст.
«Якщо РФ і надалі систематично атакуватиме Україну, вбиватиме цивільних та руйнуватиме інфраструктуру, Київ навряд чи спокійно за цим спостерігатиме», — зазначає Желіховський.
Політолог Олег Постернак також вважає, що українська відповідь на дії РФ, найімовірніше, буде. Втім, необов’язково на Москву чи Красну площу під час параду 9 травня.
«Скоріше за все, удари можуть бути спрямовані по військових, промислових або енергетичних об’єктах РФ в інших регіонах. Таким чином Україна демонструватиме сильну позицію у відповідь на порушення домовленостей Росією», — вважає експерт.
З його слів, якщо Росія порушує «перемир’я», а Україна взагалі не відповідає, «то частина суспільства може поставити питання: чи не залишаються ці погрози лише словами».
Як повідомлялося, у містах Росії масово скасовують паради на 9 травня. Наразі відомо, що святкувань не буде у 15 регіонах. Зокрема, у Курській, Ленінградській, Бєлгородській та Ростовській областях, у Краснодарському краї та Чувашії. Крім того, російська влада не проводитиме жодних урочистих заходів на окупованих територіях України.