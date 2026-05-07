Путін нервує через 9 Травня і стягнув ППО до Москви: як Київ може переграти Кремль

Володимир Путін. / © Associated Press

Ситуація навколо «перемир’я», яке Росія оголосила на «Дєнь побєди» на 8–9 травня від самого початку виглядала суперечливою. Своєю чергою, Україна запропонувала більш тривалий режим тиші — від 6 до 9 травня. Втім, Москва офіційно не погодила це.

Чого бояться в РФ і чому для Кремля важлива тиша на параді в Москві, розповіли експерти у коментарях «Фокус».

Політолог Станіслав Желіховський наголосив, якби Кремль формально підтримав ініціативу Києва про тишу від 6 травня, гарантій дотримання домовленостей однаково не було б.

«Ми вже неодноразово бачили, як Росія порушує навіть власні заяви про припинення вогню. Тому очікувати повноцінної тиші не варто», — висловився експерт.

З його слів, Україна може утриматися від атак по Москві під час святкових заходів 9 травня, але завдавати ударів по інших регіонах Росії. Зокрема, по військовій та енергетичній інфраструктурі.

Желіховський наголошує, що для «фюрера» Володимира Путіна наразі дуже важливо забезпечити «картинку без війни» саме в Москві, де відбуватимуться головні урочистості. Саме до столиці країна-агресорка фактично стягнула значну частину систем ППО. Втім, інші регіони стали більш вразливими до українських атак. За словами експерта, атаки по віддалених промислових і енергетичних об’єктах можуть створювати для Кремля значно більші економічні проблеми, ніж навіть символічні атаки на Москву.

Водночас експерт припускає, що Україна може тимчасово утриматися від масштабних атак у дні святкування — якщо Росія не продовжить масовані обстріли українських міст.

«Якщо РФ і надалі систематично атакуватиме Україну, вбиватиме цивільних та руйнуватиме інфраструктуру, Київ навряд чи спокійно за цим спостерігатиме», — зазначає Желіховський.

Політолог Олег Постернак також вважає, що українська відповідь на дії РФ, найімовірніше, буде. Втім, необов’язково на Москву чи Красну площу під час параду 9 травня.

«Скоріше за все, удари можуть бути спрямовані по військових, промислових або енергетичних об’єктах РФ в інших регіонах. Таким чином Україна демонструватиме сильну позицію у відповідь на порушення домовленостей Росією», — вважає експерт.

З його слів, якщо Росія порушує «перемир’я», а Україна взагалі не відповідає, «то частина суспільства може поставити питання: чи не залишаються ці погрози лише словами».

Як повідомлялося, у містах Росії масово скасовують паради на 9 травня. Наразі відомо, що святкувань не буде у 15 регіонах. Зокрема, у Курській, Ленінградській, Бєлгородській та Ростовській областях, у Краснодарському краї та Чувашії. Крім того, російська влада не проводитиме жодних урочистих заходів на окупованих територіях України.

