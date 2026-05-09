Путін плутано пояснив відсутність військової техніки на параді

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін заявив, що на параді 9 травня на Красній площі у Москві військової техніки не було не тільки з міркувань безпеки.

Його заяву на брифінгу цитують російські пропагандисти.

Кремлівський диктатор розпочав своє плутане пояснення з того, що, за його інформацією, «провокацій» під час проведення параду не було, а потім раптом нагадав, що цьогорічне святкування так званого «дня перемоги» не було ювілейним.

«Ми ухвалили рішення, що цього року він не ювілейний, але у всякому разі це День перемоги, і вирішили, що обов’язково будемо проводити святкові заходи, але без демонстрації військової техніки», — пробелькотав Путін.

Після цього президент РФ, який останніми днями був до смерті наляканий можливими ударами українських дронів по Москві, додав, що відсутність військової техніки була зумовлена нібито не тільки міркуваннями безпеки, але «насамперед» тим, що збройні сили держави-агресорки «повинні зосередити свою увагу на остаточному розгромі противника у рамках проведення СВО».

На цьому ж брифінгу Путін заявив про «виправдане» перемир’я, яке запропонував президент США Дональд Трамп на 9-11 травня і готовність до обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». При цьому він заявив, що раніше Україна нібито заявила, що «не готова» до обміну полоненими.

«Ми напередодні, за кілька днів, 5 травня, передали українській стороні пропозицію про обмін та направили в Україну список із 500 українських військовослужбовців, які перебувають у Росії. Спочатку реакція була така, що потрібно подивитися уважніше, можливо не всі 500, можливо 200, а потім у спілкуванні зійшли з радарів і прямо сказали, що вони не готові до цього обміну», — стверджує російський диктатор.

Нагадаємо, під час оголошеного перемир’я російська армія цинічно продовжила штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти. Поки у Москві у суботу, 9 травня, брязкали зброєю на параді, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку від початку доби.

