Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський президент Володимир Путін заявив, що Москва дипломатичними каналами запросила представників європейських країн на переговори щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, Кремль хоче з'ясувати позицію Європи та обговорити питання безпеки.

Про це Путін повідомив, коментуючи можливість залучення європейських держав до переговорного процесу.

Реклама

«Ми погодилися з пропозицією американських переговірників про те, що безпека України має бути вписана в загальноєвропейську безпеку. Але відомо, що обговорювати безпеку Європи без Європи — дивна справа», — заявив Путін.

Реклама

«Але нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на переговори. І тому ми дипломатичними каналами запропонували європейцям приїхати до Москви, щоб визначити їхню позицію», — додав він.

Путін висунув Україні та Європі умови для завершення війни

Раніше Володимир Путін заявив, що не бачить непереборних перешкод для завершення війни в Україні, однак Київ та Європа, за його словами, мають погодитися на російські «компроміси».

«До Києва та Європи прийде розуміння, що краще погодитися на компроміси, ніж потім зіткнутися з реаліями», — заявив очільник Кремля.

Він також закликав Україну прийняти умови, які Москва пропонувала ще до переговорів в Анкориджі. Водночас Путін назвав «безглуздими» спроби змусити Росію відступити від своїх територіальних вимог.

Реклама

Крім того, російський президент заявив, що безпека України має бути частиною загальноєвропейської системи безпеки. Він також заперечив, що РФ готується до війни з Європою 2030 року.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна в Китаї: головні підсумки

Нагадаємо, 19 листопада в китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Перед самітом американський президент окремо провів переговори з лідерами Росії та Китаю.

Під час вступних заяв Сі закликав відмовитися від мислення холодної війни, поважати суверенітет держав і прагнути ядерного роззброєння. Трамп висловив сподівання на завершення війни в Україні, а Путін наголосив на «спільній відповідальності» трьох країн за міжнародну безпеку.

Після переговорів лідери роз'їхалися без спільного виступу перед журналістами. Згодом було оприлюднено декларацію, в якій США, Китай і Росія заявили про намір зменшувати ядерні ризики, реформувати ООН та нарощувати постачання нафтопродуктів.

Реклама

Окремо в документі порушили питання імунітетів державних посадовців та закликали Міжнародний кримінальний суд не «зловживати юрисдикцією». Водночас у наведених положеннях декларації Україну не згадали.

Новини партнерів