Путін несподівано заявив, що має на кого спертися в Європі: чим це закінчиться

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що на Заході, зокрема у Європі, є люди, які поділяють «російські цінності». Це начебто дозволить у майбутньому «нормалізувати» стосунки з європейцями.

У цьому господар Кремля переконував російську молодь, яку в середу, 30 квітня, зібрали на пропагандистський марафон «Знання. Перші», передає державне агентство «РИА Новости»

«На Заході є люди, які поділяють російські цінності, і низка французів воюють у зоні спецоперації на боці РФ», — заявив Путін.

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За його словами, не всі європейці, які є прихильниками Росії, висловлюють свою точку, оскільки остерігаються реакції влади.

«Хтось мовчить, хтось дуже скромно про щось заявляє, щоб їх особливо не чули. Небагато, звісно, людей, які під тиском офіційної влади мають зухвалість висловлювати свою точку зору», — розмірковував кремлівський диктатор, який повністю придушив у країні політичну опозицію.

При цьому президент держави-агресорки додав, що не сумнівається, що «у нас рано чи пізно відносини з Європою відновляться»

Заява Путіна різко суперечила висловлюванням заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який, за інформацією російських пропагандистів, на цьому ж форумі заявив, що у відносинах з Європою було пройдено точку неповернення і Росії там розмовляти нема з ким. За словами експрезидента РФ, порівняно зі своїми попередниками європейські керівники «здрібніли».

Очевидно, кремлівські оратори перед своїми виступами, якими промивали мізки російській молоді, не звірили тези своїх промов або Медведєв вдався до імпровізації.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про «героїзм» солдатів Кім Чен Ина та подякував за те, що вони воюють проти України.