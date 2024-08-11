Путін нічого не контролює: голова оборонного комітету Бундестагу оцінив Курську операцію

Український наступ проти військ країни-агресора на території Курської області РФ перевершує очікування та демонструє, що російський президент Володимир Путін “нічого не контролює”.

Таку думку висловив голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер у своєму дописі в соцмережі Х (раніше Twitter) в неділю, 11 серпня.

“Наступ показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює і що для військового керівництва це непомірний тягар. Гарне підґрунтя для мирних перемовин із наступником Путіна. І для переговорів із Путіним перед Міжнародним кримінальним судом”, — написав німецький політик.

За його словами, український наступ змушує державу-агресора відводити частину своїх військ з фронту на сході, що дає перепочинок дислокованим там українським підрозділам.

При цьому Маркус Фабер наголосив, що цей наступ українців є приводом поговорити про більше постачання Україні танків Leopard2.

“Наша військова допомога Україні - найкраща інвестиція в нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози. Це захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити”, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше публікація німецької газети Bild про бойові дії в Курській області РФ, в яких начебто застосовують танки Leopard, розлютила заступника голови Ради нацбезпеки РФ і колишнього російського президента Дмитра Медведєва. Російський політик пригрозив Німеччині танками біля Рейхстагу.

Жителі Курської області звернулися до Путіна

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