Путін нічого не обіцяв Пригожину: кремлівський пропагандист зробив тонкий натяк

В одному з інтерв'ю Путін зізнався, що здатний пробачати все, окрім “зради”.

Гарантії безпеки найманцям ПВК “Вагнер” на чолі з Євгеном Пригожиним, які були учасниками “маршу на Москву” 24 червня, давав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, а не особисто російський президент Володимир Путін.

Про це несподівано заявив у своїй телепрограмі кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов, передає The Moscow Times.

Свою заяву він проілюстрував цитатою із інтерв'ю Путіна, в якому той зізнається, що здатний пробачати все, окрім “зради”.

Вранці в суботу, 24 червня, коли Євген Пригожин зі своїми найманцями захопив Ростов-на-Дону і відправив колони “вагнерівців” на Москву, господар Кремля назвав цей заколот власне “зрадою” та “ударом у спину”.

“Всі, хто готував збройний заколот, зазнають неминучого покарання”, — заявив Путін у відеозверненні.

За підрахунками, які підтверджують російські пропагандисти, “вагнерівці”, які долучилися до заколоту Пригожина збили 6 вертольотів та один літак ВКС РФ. Кількість жертв серед російських військових, за різними оцінками, становить від 4 до 20 осіб.

Нагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі. Також Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль помилує терористів "Вагнера", які брали участь у "повстанні".

Читайте також: