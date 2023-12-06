Путін обіцяє "захистити" російськомовних у Латвії: у Ризі відреагували 

президент Латвії наголосив, що знати державну мову - це законні вимоги і основа для існуваня країни.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав погрози Путіна про нібито "утиски російськомовних" "політикою залякування", яка спрямована на розкол Заходу, аби зменшилася підтримка України.

Про це Рінкевичс сказав в інтерв'ю "Neatkarīgā".

Також читайте Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників та вручив їм нагороди

"Це навіть не була пряма загроза, це була скоріше спроба розворушити і запросити до якихось антидержавних дій тих, хто досі відчуває свою приналежність до "русского мира" і хто вважає, що досі живе в Російській імперії

Він спростував заяви очільника Кремля про начебто "дискримінацію" російськомовних. Однак президент Латвії наголосив, що знати державну мову - це законні вимоги і основа для існуваня країни.

"Ми всі добре знаємо, що росіяни, які проживають в Латвії, не дискримінуються, але є цілком законні вимоги - знати національну мову, а це основа кожної країни. Ми бачимо, що в Росії з тими, хто має іншу думку, або з тими, хто не вміє спілкуватися російською - немає демократичних дискусій. З цієї точки зору: це частина стратегічного наративу, де домінують спроби залякати", - наголосив Рінкевич.

На думку президента, подібні висловлювання Путіна направленні на "намагання розколоти не лише наше суспільство, а й західне суспільство, щоб зменшити підтримку України різними способами – і в практичному, і в політичному, і в моральному аспектах".

Нагадаємо, 4 грудня Путін звинуватив Латвію в утисках російськомовних через політику державної мови.

Читайте також: