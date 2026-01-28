Путін обіцяє допомогу лідерові, якого раніше погрожував "знищити"

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з новим президентом Сирії Ахмедом аш-Шаара пообіцяв взяти участь у відновленні країни після війни, що тривала майже 15 років. Цікаво, що ще 10 років тому у Кремлі називали теперішнього сирійського лідера «бузувіром» та обіцяли його «знищити».

Про обіцянку Путіна допомогти президенту Сирії повідомляє пресслужба Кремля.

«Знаю, що дуже багато потрібно буде відновлювати в Сирії, і наші економоператори, у тому числі будівельного сектора, готові до цієї спільної роботи», — сказав у розмові з сирійським лідером російський президент.

Путін на зустрічі з Ахмедом аш-Шаара також цинічно заявив, що між Росією та Сирією «на міждержавному рівні ніколи не було жодних похмурих сторінок».

Як зазначає видання The Moscow Times, раніше ісламістське угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», яке очолював у Сирії аш-Шаара (відомий також як аль-Джулані), у Москві називали «терористичною організацією», яка діє «жорстокими та варварськими методами».

МЗС РФ у 2016 році заявило, що «боротьба з цими бузувірами триватиме до їх повного знищення». У 2017 році Міноборони РФ стверджувало, що аль-Джулані відірвало руку під час одного з ударів російських ВКС.

Повстанці, якими керував Ахмед аш-Шаара, у грудні 2024 року захопили владу в Сирії після втечі до Москви колишнього президента країни Башара Асада.

Тепер президент РФ Володимир Путін намагається домовитися про збереження російських баз у Сирії, які опинилися під загрозою після падіння режиму Асада.

Минулого тижня сирійська влада вимагала виведення російських військ з бази Камишли в столиці Сирійського Курдистану, яка з 2019 року слугувала ключовим форпостом для контролю над північним сходом країни та логістичним вузлом для перекидання сил.

Нагадаємо, Росія перекидає техніку та важке озброєння з Камишли на російську авіабазу Хмеймім на заході Сирії. Частина контингенту, як очікується, повернеться до РФ.