Що відомо про напад РФ на країни НАТО / © ТСН.ua

Кремлівський диктатор Володимир Путін пригрозив, що Москва досягне своїх цілей в Україні винятково воєнним шляхом, відкинувши компроміси щодо окупованих територій і розміщення військ Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Попри те, що Путін цинічно назвав «нісенітницею» заяви про напад на Європу, в Міноборони РФ розкрили його справжні наміри.

Що відомо про напад Росії на країни НАТО та чи зможе Європа протистояти агресорові — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Росія має намір воювати далі

Очільник Кремля Володимир Путін 17 грудня заявив, що Москва досягне своїх цілей в Україні воєнним шляхом. Він сказав, що якщо Київ і його «закордонні покровителі» відмовляться від розмови по «суті», Росія домагатиметься «звільнення історичних земель» винятково військовою силою.

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

«Цілі спеціальної воєнної операції (війни проти України — Ред.), безумовно, будуть досягнуті», — наголосив очільник Кремля.

Водночас він нахабно заявив, що на всіх напрямках у зоні проведення так званої «СВО» російські збройні сили «збільшують темп наступу».

«На всіх напрямках зберігається позитивна динаміка. Ба більше, темп руху наших військ на цих усіх напрямках збільшується. РФ має можливість нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках під час СВО», — сказав диктатор.

Своєю чергою міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов натякнув, що миру найближчим часом не буде. Він заявив, що ключовим завданням російської армії на 2026 рік стане збереження і нарощування набраних темпів наступу.

Раніше у Кремлі зухвало стверджували, що, мовляв, «хочуть зупинити війну та гарантувати мир». Проте, укладення мирної угоди можливе лише на умовах Москви.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков наголосив на ключових вимогах Кремля, які Київ вважає неприйнятними в межах мирного процесу. Йдеться, зокрема, про збереження російського контролю над окупованим Кримом, а також над частинами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Війна Росії в Україні / © Associated Press

«Загалом їх п’ять, і ми не можемо в жодній формі піти на компроміс щодо цього», — заявив Рябков, говорячи про окуповані території.

Кремль категорично відкидає будь-яку угоду, яка передбачатиме розміщення військ НАТО на території України після закінчення бойових дій.

За словами Рябкова, Росія «ніколи не підпишеться» під присутністю сил Альянсу, навіть у форматі гарантій безпеки.

Путін переконує, що не воюватиме з НАТО, однак у Міноборони розкрили справжні плани РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін назвав «нісенітницею» заяви європейських політиків про можливий напад РФ на Європу, звинувативши їх у «нагнітанні істерії» та поширенні страхів.

Він заявив, що Росія буцімто прагнула партнерства після розпаду СРСР, але Захід обрав шлях розширення НАТО.

Водночас Путін також вкотре поклав відповідальність за війну в Україні на США та НАТО, звинувачуючи їх у бажанні «розвалу» Росії.

Проте в Міноборони проговорилися про справжні наміри щодо НАТО. Міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив про начебто підготовку об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з РФ на рубежі 2030-х років.

«Одночасно розпочалася форсована підготовка об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з Росією на рубежі 30-х років. Така політика створює реальні передумови для продовження воєнних дій і наступного, 2026 року. У зв’язку з цим потрібно й надалі нав’язувати супротивникові свою війну», — наголосив Бєлоусов.

У ЄС закликають готуватися до протистояння з РФ

У Берліні 11 грудня генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські країни готуватися до війни. Він наголосив, що Росія повернула до ЄС війну, масштаби якої можуть вирости до світової.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

«Росія повернула війну до Європи, і ми повинні бути готові до масштабів війни, яку пережили наші діди та прадіди», — попередив Рютте.

Згодом прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що після закінчення війни в Україні Росія перекине свої сили ближче до східних кордонів НАТО. У зв’язку з цим він закликав європейські країни негайно наростити оборонні бюджети.

«Ми знаємо, що після встановлення миру в Україні Росія однаково залишатиметься загрозою. Очевидно, що вони переміщуватимуть свої військові сили ближче до нашого кордону та до кордонів Балтії. Очевидно, що нам потрібна фінансова підтримка (з Брюсселя — Ред.)», — наголосив прем’єр-міністр Фінляндії.

Наслідки російських обстрілів в Україні / © Getty Images

Також він зауважив, що Європі необхідно посилювати власну спроможність до захисту на тлі поступового згортання ролі США в безпеці континенту: «Ми знаємо, що Сполучені Штати зменшуватимуть підтримку та участь».

Окрім того, експерт з питань оборони і депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер повідомив, що Росія вже розмістила в Білорусі два армійські корпуси, тобто близько 360 тисяч боєготових солдатів, здатних завдати удару по країнах НАТО.

Кізеветтер переконаний, що Європа вже опинилася перед критичною загрозою війни з Москвою.Він попередив, що 2026-й і 2027 рік будуть «критичними» для Європи.

Однак згодом у Литві спростували інформацію щодо дислокації багаточисельної армії РФ на території Білорусі.

Там запевняють, що російські війська зосереджені в Україні, а біля кордонів Литви та країн НАТО їх буцімто немає.

Жорстке попередження Заходу

Президент України заявив, що Росія розглядає наступний рік як рік продовження масштабних бойових дій.

За його словами, сигнали, які зараз надходять із Москви, свідчать про відсутність реального бажання миру.

Зеленський наголосив, що РФ прагне знищити Україну та легітимізувати захоплення територій, після чого під загрозою опиниться решта Європи.

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

«Коли у них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись просто прикривати своє бажання знищити Україну та українців. А далі під загрозою опиняться інші країни Європи, які в Росії можуть назвати своїми „історичними землями“, — сказав він.

Президент закликав партнерів до «сміливості бачити правду» та реагувати на агресивні плани РФ конкретними діями. На думку українського лідера, захист від російської агресії має складатися з трьох компонентів:

безпекові рішення — посилення захисту від агресії;

фінансові рішення — передавання російських активів;

сміливість визнати правду та припинити підігрувати маніпуляціям Кремля.

Напад РФ на НАТО: коли це може статися та які країни під загрозою

Військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері «КИЇВ24» заявив, що Росія вже веде проти Європи гібридну війну. За його словами, наразі залишається питання, коли ця війна стане відкритою.

«Для РФ те, що вона робить зараз у Європі — це вже війна. Асиметрична, нелінійна, гібридна — називайте, як завгодно, але вона триває», — заявив аналітик.

Прапор НАТО / © gettyimages.com

Водночас експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Канчіан припускає, що Росія здатна відновити свій військовий потенціал і знову стати прямою загрозою для НАТО через 4–5 років після закінчення війни в Україні.

Попри значні втрати російська армія здобула унікальний практичний досвід масштабної війни, що підвищує загрозу. За його словами, найвразливішими залишаються країни Балтії. Вони невеликі за територією, мають обмежені ресурси та безпосередньо межують із Росією.

Однак Марк Канчіан наголошує, що ключовим фактором стримування залишається сила України та готовність НАТО не допустити її ослаблення.

Чи готова Європа до війни з РФ

Голова Центру спільних дій, ексвіцепрем’єр з євроінтеграції Олег Рибачук вважає, що Європа не готова воювати з Росією сама. Про це він заявив в етері «КИЇВ24».

За його словами, європейські країни наразі не мають достатньої кількості боєздатних бійців, а також необхідних ресурсів для протистояння.

«Європа не готова воювати з Росією сама. Європейські країни нині не мають ані достатньо боєздатної армії, ані необхідних ресурсів для прямого протистояння Росії, тому фактично стримують її руками України», — сказав Рибачук.

Експерт зазначив, що недостатня військова готовність європейських країн спонукає їх до згуртування навколо України та надання їй фінансової допомоги для придбання зброї. Фактично, Україна виконує функцію головного «безпекового щита» для Європи.

Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначає, що Європа та США не здатні протидіяти російським «Шахедам». Він висловив думку, що західні країни не зможуть відбити атаку 50 дронів такого типу.

Російські «Шахеди» / © Українське радіо

«У Європи та США немає протидії „Шахедам“. Є сумнів, що вони зможуть відбити атаку навіть 50 одиниць. Вони до цього не готувалися, вони до цього не готові, вони для цього не мають згорнутої системи виявлення, детекції тощо. Навіть ті дрони, які можуть вилітати з кораблів, що перебувають біля Венесуели, американці до цього просто не готові», — зазначив Костянтин Криволап.

Також він припускає, що росіяни зараз накопичують «Шахеди» для атаки на Європу.

Раніше європейські лідери висловили занепокоєння щодо мирної угоди. У ЄС вважають, що угода на користь Кремля загрожує розширенням війни, яка може охопити весь континент.

