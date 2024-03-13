Путін висловився про вступ Фінляндії до НАТО і пригрозив "системами ураження" на кордоні

Президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, що йому незрозуміла рішення сусідньої Фінляндії стати членом НАТО та навіть пригрозив встановити на кордоні російські системи ураження.

Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Фюрер" заявив, що Росія та Фінляндія мали "ідеальні відносини". Мовляв, саме тому він "не розуміє", чому у Гельсінкі після початку повномасштабної війни проти України вирішили позбутися нейтралітету та взяли курс на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

"У нас і військ там не було, ми усі війська звідти забрали, з фінського кордону. Нащо вони це зробили? По-моєму, суто з політичних міркувань. Напевно, дуже хотілося бути членами західного клубу під якоюсь "парасолькою", - висловився Путін.

Вступ країни до НАТО він назвав "безглуздим кроком" для інтересів Фінляндії. Тому диктатор пригрозив посиленням кордону між двома країнами.

"У нас не було там військ, тепер будуть. Не було систем ураження, тепер з’являться", - заявив російський президент.

Як повідомлялося, новообраний президент Фінляндії Александр Стубб вважає малоймовірним напад агресорки Росії на його країну.

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