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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін одночасно говорить про мир і готує новий наступ — NBC News

Головна мета господаря Кремля — перезавантажити відносини зі США, залишивши Україну осторонь і продовжуючи війну.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін намагається нормалізувати відносини зі США, при цьому уповільнюючи мирні переговори та продовжуючи атакувати Україну.

Про це і суботу, 5 квітня, повідомляє NBC News.

У виданні нагадали, що цього тижня Путін відправив до Вашингтона для дипломатичних переговорів одного зі своїх близьких соратників — Кирила Дмитрієва, найвищого посадовця Кремля, який відвідав США після вторгнення Росії в Україну.

У той же час Путін наказав мобілізувати 160 000 військових на строкову службу — найбільшу кількість за останні 14 років. При цьому російські безпілотники продовжують нічні бомбардування мирних жителів України, а сам господар Кремля, ймовірно, планує весняний наступ.

«Ці подвійні підходи чудово ілюструють стратегію Росії, на думку деяких західних зовнішньополітичних фахівців. Вони кажуть, що Путін веде повільні переговори з президентом Дональдом Трампом, щоб продовжувати просування на полі бою в Україні, водночас роблячи ставку на досягнення нормалізації відносин із дружнім Білим домом», — пише NBC News

З посиланням на експертів, у виданні зазначили, що головна мета Путіна — перезавантажити відносини зі США, залишивши Україну осторонь і продовжуючи війну. А мирні ініціативи — лише димова завіса.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що протягом найближчих тижнів Російська Федерація повинна продемонструвати готовність до завершення повномасштабної війни.

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