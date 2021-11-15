Путін офіційно дозволив продавати товари з ОРДЛО в Росії - документ

Тобто, цей указ прискорює інтеграцію цих територій до складу РФ.

Президент держави-агресора Володимир Путін підписав указ, згідно з яким товари з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) прирівня до російських. Також, згідно з цим документом, уряд РФ повинен спростити їх допуск на ринок і до державних закупівель.

Про це йдеться в указі Путіна.

"Уряд РФ протягом місяця має забезпечити допуск товарів з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на ринок Росії нарівні з російськими виробниками. Указом також передбачений їх допуск до державних закупівель. На рівних умовах з товарами російського походження товарів, що походять із зазначених районах з метою здійснення закупівель товарів для забезпечення державних і муніципальних потреб і закупівель товарів окремими видами юридичних осіб", - йдеться в документі.

Також уряд РФ має визнати сертифікати походження товарів з ОРДЛО та визначити пункти пропуску, через які вони поставлятимуться до Росії. Тобто, цей указ прискорює інтеграцію цих територій до її складу.

publication.pravo.gov.ru

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