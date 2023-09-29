Путін оголосив призов: новобранців до армії РФ набиратимуть також на окупованих територіях України

На строкову службу у Росії планують набрати 130 тисяч осіб.
Російський президент Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову до армії.
Про це повідомляє ВВС.
Осінній призов триватиме від 1 жовтня до 31 грудня 2023 року у всіх регіонах Росії, а також на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.
Під час цього призову на строкову службу у Росії планують набрати 130 тисяч новобранців.
Хоча російські військові традиційно запевнили, що призовників не відправлятимуть на війну до України, але якщо їх змусять укласти контракти з російською армією, то такий варіант цілком можливий.
Призовний вік цієї осені залишиться тим самим — від 18 до 27 років. До 30 років (зі збереженням нижньої планки 18 років) його підвищать наступної осені, коли розпочнеться черговий призов.
Минулого року призовна кампанія у РФ розпочалася пізніше через те, що Путін оголосив “часткову” мобілізацію.
Нагадаємо, раніше експерт з питань національної безпеки Іван Варченко підрахував кількість росіян, призваних до армії під час “часткової” та прихованої мобілізації, та спрогнозував невтішну для Кремля ситуацію з протестами у разі спроби поповнити армію новим “гарматним м’ясом”.
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