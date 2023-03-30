Путін оголосив весняний призов на військову службу: що відомо

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов на строкову військову службу у період від 1 квітня до 15 липня 2023 року.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Так, на строкову службу в РФ планують призвати 147 тис. осіб віком від 18 до 27 років.

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"Здійснити від 1 квітня до 15 липня 2023 р. призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тисяч осіб", – йдеться в указі Путіна.

Зауважимо, що навесні минулого року до російського війська призвали 134,5 тис. осіб. А під час осіннього призову 2022 року на строкову службу до армії РФ було призвано 120 тис. осіб.

Нагадаємо, за підрахунками видання Bloomberg, Росія збільшила кількість військовослужбовців своєї армії 2022 року на 500 тис. осіб. З цієї кількості близько 100 тис. були завербовані до приватних військових компаній.

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