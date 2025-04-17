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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін оголосив масштабний призов: росіяни бояться і ховаються вдома — Al Jazeera

Охочих воювати, як пишуть ЗМІ, небагато. Росіяни не хочуть помирати на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Майбутня кампанія стане найбільшою за останні 14 років

Майбутня кампанія стане найбільшою за останні 14 років / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов громадян РФ на військову службу в період від 1 квітня до 15 липня. До армії, як очікується, призвуть 160 тисяч людей.

Про перебіг призовної кампанії пише видання Al Jazeera.

«160 тисяч новобранців шукатимуть з-поміж чоловіків віком до 30 років, тоді як ще недавно максимальний призовний вік становив 27 років. Також російська влада поступово прибирає лазівки для обходу призову на кшталт навчання у виші чи медичних діагнозів», — пишуть журналісти.

Якщо раніше призовники ризикували лише в період призовної кампанії, наразі забрати їх до військової частини можуть будь-коли до кінця року, пише видання.

«І особливо непереливки тим, хто в Москві. У регіонах простіше випасти з поля зору системи, а в Москві з її цифровізацією і безліччю відеокамер охочим уникнути призову залишається хіба що сидіти вдома, кажуть Al Jazeera молоді росіяни.

Нагадаємо, 2024 року під час весняного призову до армії забрали 150 тисяч осіб, 2023-го — 147 тисяч осіб, 2022-го — 134,5 тисячі осіб.

«Сьогодні Путін відкриває новий призов у 160 тисяч солдатів. Це найбільша військова мобілізаційна кампанія за останні 14 років. Подивімось правді в очі і підготуємося протистояти загрозі», — прокоментував міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро указ диктатора.

За даними українського Генштабу, станом на ранок 17 квітня за добу на фронті російські загарбники втратили 1230 осіб.

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