Путін оголосив наймасовіший призов строковиків: в Україні відреагували

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Диктатор-президент Росії Володимир Путін оголосив наймасовіший за останні 14 років призов строковиків до армії. Призов став для Кремля одним зі способів компенсувати великі втрати на передовій.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

“Цей набір строковиків також може бути свідченням, що Росія, попри офіційні заяви про мир, насправді хоче продовження війни”, - йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що навесні 2025-го російське Міноборони запланувало поповнити військо на 160 тисяч людей. Це більше, ніж у попередні три роки повномасштабної війни.

За інформацією ЦПД, 2022-го навесні на службу було направлено 134,5 тис. осіб, восени - 120 тис., -2023-го навесні до військ призвали 147 тис. і восени - 130 тис. Торік армію РФ поповнили 150 тис. осіб навесні та 133 тис. - восени.

“Хоча влада РФ запевняє, що строковиків не відправляють у зону бойових дій, потрапивши на службу вони добровільно-примусово підписують контракти й опиняються на фронті”, - наголошують в ЦПД.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати Росії станом на 1 квітня. Так, знищено 916 770 солдатів армії окупантів.

Дата публікації 18:31, 31.03.25 Кількість переглядів 49 ЗСУ спалили два ворожі танки! Ситуація на фронті за 31 березня