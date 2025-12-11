Путін оголосив новий наказ щодо війни в Україні

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Російський президент Володимир Путін під час спілкування у режимі відеоконференції з командуванням російських окупаційних військ вислухав бравурні доповіді своїх воєначальників. Повіривши у суцільні «перемоги», господар Кремля віддав наказ продовжувати бойові дії до досягнення всіх цілей так званої «СВО».

Фрагменти виступу Путіна опублікували російські пропагандисти.

«Командувачам угруповань військ необхідно продовжити виконання завдань у суворій відповідності до задуму спеціальної військової операції», — оголосив він.

Раніше кремлівському диктатору повідомили, що російські війська нібито повністю захопили Лиман у Харківській області та Сіверськ на Донеччині.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов також запевнив свого верховного головнокомандувача, що буде розширено наступ російської окупаційної армії на Харківщині та Сумщині.

Такі відірвані від реальності доповіді дали підстави Путіну оголосити, що російські війська «просуваються по всьому фронту», а створення «смуги безпеки» у прикордонних районах України йде «у плановому порядку».

Нагадаємо, напередодні, 10 грудня, в оперативному командуванні «Схід» повідомили, що ситуація в місті Сіверську на Донеччині складна, але армія РФ не встановила контроль над цим населеним пунктом.