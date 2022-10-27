Путін особисто наказав Шойгу розганяти істерику з "брудною бомбою"

У своєму виступі диктатор знову ніс нісенітницю про "ядерні провокації України".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що особисто наказав своєму міністру "напади" Сергію Шойгу зателефонувати західним країнам і заявити про нібито створення Україною "брудної бомби".

Про це він заявив на засіданні дискусійного клубу Валдай.

У своєму виступі диктатор знову ніс нісенітницю про "ядерні провокації України".

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"Ми ж не випадково оприлюднили дані спецслужб, що готується якийсь інцидент із "брудною бомбою". Це я наказав Шойгу зателефонувати своїм колегам і поінформувати про можливу провокацію з "брудною бомбою", – зізнався Путін.

Диктатор запевнив, що нібито навіть знає приблизно, де роблять "брудну бомбу". Він запевняє, що технології, які є в Україні, дозволяють зробити таку зброю із залишків ядерного палива.

Путін звинуватив українську сторону у тому, що Київ нібито хоче "замести сліди" створення цієї зброї до приїзду інспекції від МАГАТЕ.

"МАГАТЕ хоче приїхати і перевірити ядерні об'єкти України. Ми за. Тому що ми знаємо, що київська влада зараз робить усе, щоб замити сліди цієї підготовки. Вони працюють над цим", — цинічно збрехав глава країни-агресора.

Також він запевнив, що РФ не чинить провокації з ядерною зброєю. За словами диктатора, у цих провокаціях "сенсу немає ніякого – ні політичного, ні військового".

Чому заяви РФ про "брудну бомбу" — нахабна брехня

Путинський режим поширює у світі нісенітницю про те, що Україна нібито готує "брудну бомбу" і хоче застосувати її на своїй території. Міжнародна спільнота зовсім не вірить у брехливі звинувачення Кремля.

А ось американський генерал Бен Годжес попереджає: заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку до "операції під чужим прапором". Імовірно, Путін може сам застосувати ядерну зброю, щоб звинуватити в цьому Україну.

Водночас, російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що Путін вирішив провести гучну кампанію із "брудною бомбою", щоб відвернути увагу від відступу з Херсона.