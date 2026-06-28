Путін осоромився під час заяви про фронт: "захопив" російське місто замість української річки

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін заявив про майже завершене оточення українських сил біля Старого Оскола, хоча це місто розташоване на території самої Росії.

Про інцидент повідомили російські медіа.

Переплутав річку з містом

Коментуючи ситуацію на фронті, Путін сказав, що російським військам нібито залишилося близько двох кілометрів до повного оточення українських підрозділів біля Старого Оскола.

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Втім, Старий Оскол — це місто в Бєлгородській області РФ, яке знаходиться далеко від лінії бойових дій.

Ймовірно, очільник Кремля мав на увазі річку Оскіл у Харківській області, поблизу Куп'янська. Саме в цьому районі останнім часом тривають активні бойові дії та російські війська намагаються просунутися вперед.

Помилку не виправили

Попри очевидну неточність, російські провоєнні Telegram-канали та блогери масово поширили слова Путіна без будь-яких уточнень або виправлень.

Під час цього ж виступу він також заявив, що російські війська нібито перебувають за 10,5 км від Сум, а до Слов'янська, за його словами, їм залишилося 8-9 км.

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Тим часом очільник Кремля Володимир Путін заявив, що не вірить у те, що лідери ЄС могли вплинути на позицію президента США Дональда Трампа щодо України.

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