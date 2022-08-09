"Путін отримає ще більше НАТО": Байден підписав протоколи про приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії

Президент США Джо Байден підписав протоколи про приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії
Це стало найзначнішим розширенням військового альянсу з 1990-х років у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Про це пише Reuters.
Байден, підписуючи документ, привітав Швецію та Фінляндію зі вступом до НАТО.
"Це був і є переломний момент, я вірю в Альянс і в більшу безпеку та стабільність не лише Європи та Сполучених Штатів, але й усього світу", - наголосив Байден.
Нагадаємо, у середу, 3 серпня, Сенат США схвалив резолюцію про ратифікацію протоколів щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Розширення Альянсу відбувається у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Раніше Байден заявляв, що "Путін прагнув фінляндизації Європи, а отримав натовізацію Європи. І це саме те, чого він не хотів, але це саме те, що потрібно зробити, щоб гарантувати безпеку для Європи".
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