Путін отримав доступ до ядерних секретів Німеччини: подробиці гучного скандалу

Німеччина дозволила «Росатому» виробляти ядерне паливо на своїй території / © РИА Новости

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Міністерство охорони довкілля землі Нижня Саксонія дало зелене світло на реалізацію франко-російського проєкту на заводі в місті Лінген. Це рішення передбачає участь у проєкті російської компанії «Росатом», що викликало шквал критики серед німецьких політиків, які вбачають у такій співпраці пряму загрозу національній безпеці Німеччини на тлі війни в Україні.

Про це пише France 24.

Чому Німеччина не змогла заблокувати угоду

Заявку на реалізацію проєкту дочірня компанія французької Framatome подала ще в березні 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте місцева влада пояснила, що не мала жодних правових підстав для відмови, оскільки Європейський Союз досі не наклав санкції на російську ядерну корпорацію.

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«Справи та тісна співпраця з ядерним агентством Путіна є абсолютно неправильними, але ми не маємо юридичної можливості відхилити або обмежити в часі цю заявку», — наголосив міністр охорони навколишнього середовища землі Нижня Саксонія Крістіан Маєр.

Водночас посадовець додав, що дозвіл містить суворі умови щодо допуску росіян на об’єкт. Працівникам «Росатому» чи російського виробника палива дозволять відвідувати підприємство лише у виняткових випадках і виключно в супроводі відповідної інспекції.

Як реагують німецькі політики

Попри запевнення профільного міністерства про можливість перегляду дозволу в разі виявлення нових ризиків, опозиційні політики вимагають негайного втручання федерального уряду. Вони переконані, що цей завод може стати ідеальним прикриттям для російських спецслужб і диверсантів.

«Рішення Нижньої Саксонії є небезпечним для нашої безпеки і має бути негайно скасоване», — заявив впливовий представник правоцентристського ХДС Родеріх Кізеветтер.

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Представники партії «Зелених» також виступили з різкою критикою цього кроку. За їхніми словами, спільне підприємство дозволить Москві безперешкодно збирати інформацію про надзвичайно чутливі ядерні об’єкти безпосередньо на німецькій території.

Ситуація виглядає особливо парадоксально на тлі того, що сама Німеччина остаточно закрила свої останні ядерні реактори ще минулого року.

Ядерні фейки від Росії

На тлі цього скандалу Німеччина, яка залишається найбільшим європейським донором військової допомоги для ЗСУ, змушена паралельно відбиватися від інформаційних атак Москви. Днями уряд країни офіційно спростував поширені в мережі чутки про нібито розробку Берліном власної ядерної зброї.

«Німецький уряд розглядає ці заяви як частину звичайної російської пропаганди, адже це просто безпідставна спроба дискредитувати Німеччину як найсильнішого прихильника України», — прокоментував ситуацію речник уряду.

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Нагадаємо, водночас Німеччина екстрено готується до хвилі масштабних терактів. Через реальну загрозу диверсій та високу активність іноземних шпигунів німецька влада підвищила рівень терористичної небезпеки до найвищих показників та надзвичайні права спецслужбам.

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