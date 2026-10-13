Путін отримав козир проти України: угода Трампа вже зіграла на руку Кремлю

Дизельна угода Трампа грає на руку Кремлю / © Associated Press

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Фінансові надходження від «дизельної угоди» Дональда Трампа ще не встигли дістатися російських банківських рахунків, а Володимир Путін уже витягує з цієї ситуації суттєві політичні дивіденди.

Про це пише Newsweek.

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«Дизельна угода» Трампа вже приносить вигоду Путіну

Усе почалося з того, що Дональд Трамп заявив у п’ятницю про досягнення домовленості з Москвою: Вашингтон пом’якшує санкційний тиск, натомість отримує російське дизельне пальне. Така ініціатива миттєво отримала жорстку критику з боку представників обох американських партій, а також президента України Володимира Зеленського. На це американський очільник відреагував ще різкіше.

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«Я пропоную їм обрати нового лідера, який зможе укласти угоду», — сказав він у суботу.

Трамп звинуватив Зеленського в тому, що війна триває, та у стрибку цін на пальне у США, а після цього закликав змінити президента в Україні. У Кремлі такі його дії та заяви оцінили вище, ніж будь-яку грошову вигоду від експорту нафтопродуктів. Москва одразу взяла ці заяви в роботу.

Як росіяни підхопили слова Трампа

Українське законодавство прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Для забезпечення справді прозорого та безпечного голосування суспільству, армії, кандидатам і виборчим комісіям потрібні значно надійніші умови, аніж коротка пауза в обстрілах.

Та й самі українці не прагнуть проводити вибори в розпал війни. За даними вересневого опитування КМІС, 71% респондентів виступили проти виборів під час війни. Натомість за їх проведення висловилося 24% опитаних, ще 4% не змогли визначитися.

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Кремль негайно використав інфопривід, який фактично подарував Трамп. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков одразу ж відкинув ідею 60-денного затишшя, назвавши її спробою України перегрупувати сили. Пізніше він додав, що Путін може віддати наказ не завдавати ударів по Україні у день виборів.

За цією заявою речника Кремля стояв старий план, адже сам Путін озвучував цю ідею ще торік. Тепер Москва діє значно впевненіше, оскільки Білий дім фактично підіграє її пропаганді про те, що нібито Україна блокує мирний процес.

У понеділок Пєсков знову підхопив риторику Білого дому, публічно підтримавши тези про необхідність зміни керівництва в Києві та звинувативши Зеленського у відсутності волі до важких рішень задля миру.

Що з Трампом

Паралельно з випадами на адресу України та Володимира Зеленського президент США продовжує стверджувати, що обидві сторони дотримуються мораторію на удари по енергетиці, хоча реальність свідчить про протилежне.

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Він уже не вперше самостійно оголошує «енергетичне перемир’я», про яке не знають сторони. Попереднього разу це відбулося у вересні, а тепер і в жовтні. У неділю він знову запевнив пресу, що енергетичне затишшя працює, хоча того ж дня росіяни кілька разів атакували енергетику.

Зокрема, ворог вгатив по харківській електростанції, газовидобувному об’єкту та заправці.

Під час наступної зустрічі з пресою у Трампа запитали про дію угоди та розповіли про удари РФ, на що він відповів, що з’ясує деталі, а порушення нібито відбулися з обох боків.

«Я думаю, насправді Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський», — підсумував американський президент.

Наразі РФ витягує максимальну користь з такої поведінки Трампа. Українські дипломати ж змушені проводити колосальну роботу для збереження контактів зі США.

Дизельна угода США та РФ ще може зіткнутися з правовими перешкодами. Сім сенаторів від обох партій уже поставили під сумнів її законність, посилаючись на Закон 2022 року про заборону імпорту російської нафти.

Цей документ дозволяє скасовувати імпортне ембарго лише за умови, що Росія визнає право українського народу самостійно обирати власну владу.

Попри все головний здобуток росіяни вже отримали: Путін знову має важелі впливу для просування власних інтерпретацій та новий інструмент тиску на Україну.

У США спалахнув скандал через дизельну угоду

Нагадаємо, угода щодо дизельного пального між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним викликала занепокоєння в американському Сенаті, оскільки вона потенційно порушує чинне законодавство. Як зазначив сенатор-республіканець Том Тілліс, після повномасштабного вторгнення РФ до України 2022 року Сенат одностайно ухвалив закон про заборону імпорту російської нафти, якість і чинність якого залишаються незмінними, тож є вагомі підстави вважати, що президент не дотримується цієї норми.

Коментуючи можливі кроки Конгресу в разі підтвердження порушень, Тілліс звернув увагу на майбутнє голосування щодо додаткового фінансування американського уряду та військових операцій. Він наголосив, що Трамп має усвідомити наявність проблеми, щоб розраховувати на його підтримку, підкресливши, що занепокоєння цією угодою поділяють й інші республіканці.

Окрім цього, сенатор нагадав про тісну співпрацю Росії з Іраном. На його думку, дизельна угода з Кремлем створює додаткові ризики, адже вона потенційно може сприяти фінансуванню атак, спрямованих проти американських військовослужбовців.

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