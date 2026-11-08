Путін отримав несподівану допомогу з Британії: журналісти викрили схему постачання

Обладнання з Британії опинилося в Росії / © Associated Press

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Нідерландський суднобудівний концерн Damen, який отримує мільйонні замовлення від Міністерства оборони Великої Британії, опинився в центрі розслідування. Журналісти з’ясували, що російський дочірній підрозділ компанії сприяв переправленню заборонених британських комплектуючих для цивільного флоту РФ, який Путін офіційно готує до виконання військових завдань.

Про це повідомляє The Sun.

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Підрядник Королівського флоту постачав Росії підсанкційне обладнання

Як свідчать відкриті дані про міжнародну торгівлю, у листопаді 2023 року до Росії було спрямовано чотири партії британських деталей загальною вартістю приблизно 63 тисячі фунтів стерлінгів.

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Серед доставленого обладнання, виготовленого двома британськими підприємствами, було кабельне електрообладнання, датчики контролю температури та спеціалізовані пульти управління.

Усе це обладнання перебуває під санкціями від початку повномасштабної війни РФ проти України. Постачальник вирішив обійти обмеження складним способом. Спершу деталі відправили до ПАР, а звідти невідомими шляхами переправили на Далекий Схід Росії. Так обладнання потрапило до порту «Находка» для монтажу на нових краболовних суднах. Це означає, що британські виробники несвідомо долучилися до розбудови російського морського флоту.

Хоча обладнання призначалося для риболовецьких суден, оборонні аналітики вказують на суттєву загрозу. Ще 2022 року Володимир Путін видав розпорядження щодо можливого залучення всього цивільного та риболовецького флоту для підтримки дій армії під час війни.

Відповідно до російської військово-морської доктрини, такі судна можуть ефективно використовуватися для проведення розвідувальних та шпигунських операцій.

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Проєкт у «Находці» реалізовували за участю Damen Engineering Saint Petersburg — петербурзького філіалу нідерландської групи Damen Shipyards. При цьому материнська компанія Damen тісно співпрацює з британським оборонним відомством: торік через посередництво фірми Serco вона виграла контракт на 200 мільйонів фунтів стерлінгів на будівництво 24 нових кораблів для Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Рішення передати це замовлення нідерландському концерну викликало гостру критику з боку провідних британських політиків. Вони наголошують, що абсолютну більшість цих суден можна було виготовити на вітчизняних верфях, а сама Damen на той момент уже була учасником гучної судової тяганини.

Наразі ні проти Damen, ні проти її петербурзького підрозділу не висунуто офіційних звинувачень у скоєнні кримінальних правопорушень у контексті цих поставок.

Керівництво компанії визнає факт існування філії у РФ, проте запевняє, що ще з 2022 року намагається повністю згорнути там свою діяльність.

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«Damen наголошує, що не несе відповідальності за діяльність, яку Damen Engineering Saint Petersburg могла здійснювати в Росії після набуття чинності санкцій 2022 року, і не має про неї жодної інформації», — повідомили у компанії.

Попри ці заяви, проти Damen у Нідерландах відкрили кримінальну справу щодо ймовірного порушення загальноєвропейського санкційного режиму проти РФ. У компанії будь-які звинувачення відкидають.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії від розлогих коментарів утрималися та заявили, що не дають оцінок конкретним випадкам.

Велика Британія: останні новини

Нагадаємо, Велика Британія вперше за понад п’ять років одночасно розгорнула в морі три з чотирьох своїх атомних підводних човнів класу Vanguard, які є основою ядерного стримування країни.

Щонайменше один із них несе балістичні ракети «Трайдент» із ядерними боєголовками, а інші беруть участь у випробуваннях чи підготовці. Хоча Королівський флот не розкриває деталей місій, експерти застерігають від однозначного трактування цього як прямого сигналу Москві.

Це відбувається на тлі зростання російської військової активності у водах поблизу Британії — за перші сім місяців 2026 року кількість операцій зі спостереження за суднами РФ зросла на 25%.

Крім цього, Лондон розширює координацію з Парижем: нещодавно британські та французькі винищувачі провели спільні навчання з відпрацювання повітряного ядерного удару.

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