Путін отримав сигнал від Трампа: що може змінити таємний візит Реткліффа до Москви

Путін отримав сигнал від Трампа / © Associated Press

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На тлі суперечливих сигналів із Кремля навколо війни в Україні дипломатичні канали знову почали розігріватися. Одночасна поява в російській столиці представника Ватикану та американського очільника розвідки змушує експертів говорити про можливі спроби узгодити припинення далекобійних ударів і боїв на окремих ділянках.

Більше про це розповів очільник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу.

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«Дипломатичний десант» у Москві: чому адміністрація Трампа активізувала переговори з РФ

Хоча публічна риторика російського керівництва звучить жорстко і безкомпромісно, одразу кілька чинників вказують на спроби нащупати підґрунтя для діалогу. Серед них — розробка українського мирного плану, про який згадував Володимир Зеленський, присутність папського посланця та візит до Росії директора ЦРУ Джона Реткліффа.

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«Можна очікувати розмови про припинення ударів у повітрі та на морі. У повітрі, не виключаю, йдеться виключно про далекобійні удари. Що стосується прифронтових регіонів, там питання буде набагато складнішим», — каже аналітик.

Поїздка керівника американської розвідки не гарантує негайного успіху, адже подібні місії вже відбувалися перед початком повномасштабного вторгнення. Нинішній візит свідчить, що попередні неофіційні канали через Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера вичерпали свій ресурс.

«Заяви Кремля, які лунають щодня, коли одного дня вони погоджуються на переговори, а другого вже ні, показують, що ситуація в Росії залишається як маятник — з одного краю в інший», — пояснив експерт.

Водночас ситуація на полі бою продовжує динамічно змінюватися, адже українські дрони серйозно тиснуть на Кремль.

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Одним із компромісних варіантів може стати тимчасове заморожування ударів з повітря та на акваторіях за збереження інтенсивних боїв на суходолі — ідею, яку Київ озвучував США ще навесні 2025 року. Проте впевненості у прориві поки немає в жодної зі сторін.

«Переговорні групи, звісно, знають більше, але, схоже, що впевненості в досягненні якогось результату немає в жодної зі сторін. Візит Реткліффа я розцінюю як намагання активізувати переговорний трек», — підкреслив Валерій Клочок.

Експерт додав, що не бачить наразі ознак того, що Кремль готовий до зупинення вогню на морі й у повітрі, оскільки росіяни мають суттєву перевагу у балістичних ракетах. Цілком ймовірно, що в команди Дональда Трампа є аргументи, які вона вважає за необхідне донести до Путіна саме зараз.

Візит очільника ЦРУ до Москви міг бути відправною точкою тривалого та складного марафону нових дипломатичних переговорів.

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Візит директора ЦРУ до Москви: що потрібно знати

Нагадаємо, що сервіс Flightradar24 зафіксував приліт військово-транспортного літака уряду США з авіабази Ендрюс до московського аеропорту «Внуково», після чого джерела Washington Post і CBS News підтвердили таємний візит до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Американські відомства, включно з ЦРУ, Білим домом та Пентагоном, відмовилися від коментарів, проте речник Кремля Дмитро Пєсков охарактеризував цю подію як «контакти між службами безпеки», не розкриваючи жодних деталей та мети поїздки.

Це стало першим відомим візитом керівника американської розвідки до російської столиці з листопада 2021 року, коли тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс приїздив із попередженням щодо наслідків можливого повномасштабного вторгнення в Україну. Літак урядового призначення вилетів із Москви приблизно через 8,5 години після прибуття.

На тлі несподіваного таємного візиту до Москви директора ЦРУ США Джона Реткліффа російський диктатор Володимир Путін підписав три засекречені укази під номерами 605, 606 і 607, які зникли з офіційного порталу правової інформації.

Одночасно з цим у відкритому доступі з’явився указ, що дозволяє забирати під «тимчасове управління» підприємства без належного захисту від БпЛА, а також зміни до складу комісій і призначення нового посла в Іраку.

Західні медіа припускають, що візит очільника американської розвідки може бути пов’язаний із попередженням Кремля щодо планів нової мобілізації і провокацій проти НАТО або з переговорами про новий обмін ув’язненими. Паралельно до російської столиці прибув секретар Ватикану з міжнародних справ Пол Річард Галлахер, який провів зустріч із Сергієм Лавровим задля пошуку «точок дотику».

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