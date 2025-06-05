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"Путін отримав сильний удар": Трамп заявив про відповідь РФ на операцію "Павутина"
Під час зустрічі з німецьким канцлером Трамп знову заявив про майбутню відповідь РФ на атаку України по аеродромах.
Президент РФ Володимир Путін отримав сильний удар, тож готується до чергової атаки по Україні. Адже в Кремлі «незадоволені» атакою України на стратегічні бомбардувальники, тож відповідь буде.
Про це Дональд Трамп — американський президент — сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі 5 червня.
Передусім Трамп висловився щодо «дуже впевненої перемоги» Мерца на виборах і підкреслив свою повагу.
«Для мене велика честь приймати вас. Як вам відомо, канцлер нещодавно здобув значну перемогу на виборах — дуже впевнену перемогу, яка викликає повагу. Це дуже шанована людина», — представив Трамп Мерца.
Президент США також зазначив, що вже обговорював з Німеччиною «ситуацію між Росією та Україною».
«Я хотів би, щоб усе це завершилося. Можливо, воно й закінчиться, але наразі ми отримуємо новини — бої тривають. Щось сталося кілька днів тому, тепер є відповідь з іншого боку. Це сумно… Але я вірю, що зрештою нам вдасться зупинити це кровопролиття. Це справжнє кровопролиття», — сказав Трамп.
Він торкнувся теми спецоперації «Павутина», в межах якої було уражено військові авіабази РФ.
«Дещо сталося кілька днів тому, і вони готують відповідь», — сказав президент США.
Трамп знову заявив, що Путін незадоволений атакою України на стратегічні бомбардувальники і відповість на це.
За словами Трампа, попереду чекають «певні новини і певні бої».
«Путін сказав: „У нас немає іншого вибору, окрім як атакувати“, виходячи з цього, і це, ймовірно, буде негарно. Я сказав: „Не робіть цього, ви не повинні цього робити“», — розповів Трамп.
Він додав, що українські БпЛА «атакували досить жорстко і зайшли глибоко до Росії».
«Але знову ж таки тут багато ненависті. І знаєте, я дуже пишаюся тим, що з Індією та Пакистаном мені вдалося це зупинити. А це ядерні держави. І це справді мало б вийти з-під контролю», — додав Трамп.
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп також поговорив з очільником КНР Сі Цзіньпіном після кількох тижнів очікування. Китай затягував контакт через побоювання скандальних моментів.
Раніше вже йшлося про натяк Кремля про помсту за атаки безпілотників СБУ по авіабазах РФ.