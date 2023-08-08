Путін озброює "Росгвардію" артилерією – розвідка Британії пояснила чому

Розвідка Британії розповіла, що може стояти за рішенням Путіна про важку зброю для "Росгвардії".

Російський президент Володимир Путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати "Росгвардію" важким озброєнням. Рішення диктатора може свідчити про те, що він розглядає цю структуру як одну з основних опор безпеки режиму.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, "Росгвардія" була створена в її сучасному вигляді 2016 року, налічує до 200 тисяч осіб, її очолює колишній охоронець Путіна Віктор Золотов. Рішення про посилення сил послідувало за невдалим заколотом "Вагнера" у червні 2023 року.

За даними британської розвідки, незважаючи на заяву Золотова про те, що його підрозділ "відмінно" діяв під час заколоту, немає жодних доказів того, що "Росгвардія" зробила якісь ефективні дії проти "Вагнера": це саме та загроза внутрішній безпеці, яку вона мала придушити.

"Оскільки раніше Золотов пропонував, щоб важка техніка включала артилерію та бойові гелікоптери, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ставки на виділення ресурсів Росгвардії як однієї з ключових організацій із забезпечення безпеки режиму", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія через війну спустошила найбільший склад радянської бронетехніки на 40% (фото).

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