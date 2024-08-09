"Путін, памагі!": росіяни верещать, що ЗСУ просуваються вглиб Росії – що відбувається

"Курська битва" – день 4-й. У Росії все ще паніка, росіяни ніяк не можуть звикнути до зворотнього "СВО".

Україна мовчить, а західні ЗМІ розриває, адже це вперше після Другої світової війни, коли армія іншої країни опинилася на території Росії. Тим часом різні країни світу вже починають висловлюватися про "Курську битву". Від цих заяв Путіна розносить, на відео вже помітно який він злий. Аналітики розбираються, що це дасть Україні й зазначають, що цей наступ успішніший за увесь 2023 рік.

Тож усі деталі про це та що коїться на РФ на четвертий день невідомого наступу – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Путіна жорстко попустили

Могутність Путіна сиплеться на очах! Фюрер, який був упевнений, що може робити будь-що на будь-якій території, почувався безкарно та увесь світ шантажував ядеркою, тепер як-то кажуть, "схавав". На Bloomberg вийшла розгромна стаття із заголовком, що вперше після Другої світової війни армія іншої країни вторглася до Росії. Й перш ніж розповісти усі деталі, хочемо наголосити, що українська влада досі не коментувала події на Курщині, а тому стверджувати, що “прорив” здійснили ЗСУ – не будемо. Так-от, лише послухайте, що пишуть журналісти Bloomberg.

"Вперше після Другої світової війни армія іншої країни вторглася в Росію. Вчора Путін з похмурим обличчям викликав начальників своєї армії та служби безпеки для пояснення. Розлючені російські військові блогери звинуватили вищих посадових осіб у приголомшливій некомпетентності."

Для розуміння, навіть російські прикордонники вже підіймають білий прапор, аби залишитися живими, бо що? Правильно, бо підтримки ніякої, а за даними Міноборони РФ, "атакі атбілі".

Строковики замість армії і брехня МО РФ

"Дін-дони" повтікали теж ще у перші години, а замість себе на призволяще кинули строковиків, яких уже сотні у полоні чи то України, чи того, хто той рейд робить – не так важливо, головне – результат. Путіну регулярно доповідають про стан справ у Курській області. От, наприклад, Герасімов постійно повторює что "сітуация кантраліруємая". А т.в.о. губера Курщини Смірнов нібито доповів самому Путіну про те, що відбувається в регіоні.

"Курська битва" принизила армію РФ

Сподіваюсь, ви уважно дивилися на обличчя Путіна, бо на цьому фейсі все написано, навіть говорити не треба. Західні ЗМІ розпирає від цікавості і аналітики, що ж відбувається і що буде далі. The Telegraph пише, що "раптова українська атака в Курську принизила російську армію” й називають три цілі так званого українського наступу.

"Три цілі українського наступу: 1) відвести російські підрозділи з Донецької області; 2) посіяти розбрат усередині Росії; 3) здійснити обмін територіями на майбутніх переговорах. У Путіна маса причин".

Ефект несподіванки вдався

Німецьке Die Welt приголомшене, що "українській армії вдалося досягти чогось дуже рідкісного у цій війні: створити справжній ефект несподіванки.

"Здається, росіян повністю застали зненацька. Розвідка провалилася. Україна змогла пройти на 10 кілометрів у Курську область. Операція планувалася довгий час. головне питання: чи зможе Україна утримати територію? Росія збирає підкріплення та скидає важкі бомби".

The Guardian зазначає, що "просування України значно більше, ніж багато хто міг передбачити два дні тому. Експерти, яких записало видання, не приховують, що вони шоковані таким розвитком подій.

"Джейд МакГлінн, експерт Королівського коледжу Лондона: "З точки зору військової стратегії, я все ще трохи спантеличений. Але щодо політичної стратегії, це було дуже успішно. Це вкотре говорить, що "червоні лінії" Путіна – лише слова, а Росія – не така сильна, як прийнято вважати".

Головний меседж цього всього: Путіна даремно всі боялися. Цікаво, що росіяни чомусь не побігли до військкоматів, ніхто не збирається чинити опір. Навпаки, вони публікують кадри, як їхня армія тікає із Суджі, а не в Суджу на забій.

Де тривають бої і що кажуть в Україні

Армію Росії можна і треба бити. І з флоту, і з аеродромів західною зброєю і ніякої "ескалації" не буде. “Червоні лінії” Путін може запхнути собі куди подалі. Бо на хвилиночку, за даними російських воєнкорів, станом на вечір 9 серпня бої йшли вже за 30 кілометрів від Курської АЕС, тож ви можете уявити, як горять п’яті точки у росіян. Тим часом в Офісі Президента України так і не прокоментували події на Курщині. Лише радник керівника Офісу Михайло Подоляк, сухо сказав, що події у Курській чи Бєлгородській областях доводять "міцний свідомий взаємозв’язок росіян з їхньою владою". А в той час, коли гучно гримить наступ на Курщину, від Генштабу ЗСУ надходить лише… гробова тиша.

У Мережі вже кажуть, що схоже, багато помилок контрнаступу 2023 були помічені та враховані, починаючи від місця, закінчуючи плануванням і навіть медійною складовою.

Цей наступ успішніший за наступ 2023 року

Генштаб мовчить, ЗМІ не знали і не рекламували, дорогих західних партнерів не попередили і це – абсолютно вірна стратегія. Успіх супроводжується тишою, коли про плани крикуна знають всі. А міжнародний експерт Самуель Рамані для The Telegraph зауважив, що менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж = за весь "злощасний контрнаступ" літа 2023 року. Здивовані американці виправдались, що не знали, але не проти, стурбовані німці не бачать проблем в застосуванні їхньої техніки на території РФ, а боягузливі НАТО кажуть, що українці мають право. Наш Генштаб, тим часом, за даними західних ЗМІ, гордо ігнорує настирливі дзвінки. Натомість наступ під Курськом показує, що Росія не винесла уроків із блискавичного захоплення Ростова "групою Вагнера" під час заколоту в червні 2023 року. Путін усе, що зміг цього разу, сказати, що наступ під Курськом – це масштабна провокація і пригрозив вчергове вдарити по Києву.

Реакції Росії та світу

Така ж риторика і у божевільної речниці російського МЗС Марії Захарової, яка верещить і закликає світову спільноту відреагувати на "провокації" на Курщині, Захід натомість відповідає обережно й місцями кепкує з Росії. От як речник Держдепу США Метью Міллер, який сказав, що з боку російської влади – це іронічно називати провокацією, враховуючи, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи від 2014 року. Усі губляться в здогадках і досі, яка ж кінцева мета так званого українського наступу, а журналіст The Telegraph стверджує, що президент Зеленський розглядає окупацію російських сіл як спосіб отримати важіль впливу на Москву і тим самим зміцнити нашу переговорну позицію". І "гнати" Путін може скільки завгодно і на кого завгодно. А Bloomberg із посиланням на джерело в Кремлі заявило, що російська розвідка заздалегідь знала про підготовку операції ЗСУ у Курській області, але Путіну про це вирішили не говорити.

Ніч на 9 серпня була не менш вибуховою. За деякою інформацією, згоріло багато ворожої бронетехніки в районі населеного пункту Октябрьськє/Степанівка, що у Рильскому районі.

Вибуховий серпень у Липецьку

Вибухи прогриміли і в російському місті Липецьку. У Липецьку тепер мінус склад із боєкомплектом. Згодом, місцевий губернатор Артамонов заявив про "детонацію вибухонебезпечних обʼєктів". Крім того, він закликав місцевих жителів "не піддаватись паніці" та не тікати з міста.

Та все ж за кілька годин у Липецькій області ввели режим надзвичайної ситуації та таки розпочали евакуацію населення біля військового аеродрому, на якому триває детонація боєприпасів. Російське Російське МЧС скромно визнало "возгораніє" на військовому аеродромі у Липецьку. У місцевих спільнотах більш категоричні: "Аеродрома больше нєт". Та насправді все куди масштабніше. Ця атака мінуснула 700 КАБів і не лише: у ЗСУ вже підтвердили розгром військового аеродрому та засобів ППО окупантів на аеродромі "Липецьк-2" в РФ.

Там зазначають, що є влучання у склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища, де базувались, зокрема, літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31. Чи є в них шанс злетіти – ще уточнюється. Але і це ще не все. Також наші захисники вгатили по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Вже підтверджено знищення одного радару ЗРК С-350. Ще два – від комплексів С-350 та С-300 – під питанням. Неспокійна ніч видалася і в Криму.

Розгромлено російську колону

Подробиць звідти наразі небагато. Зате все стабільно на Курщині. Нині невідомий точний кілометраж просування, рашистські воєнкори повідомляли раніше, що ерефія втратила контроль над одинадцятьма пунктами, в тому числі Суджею. А також стало стало відомо, що десь під Рильськом, що у Курській області було розгромлено російську колону техніки разом із особовим складом. Рабсєянє виють, що це справа рук "Хаймарсів".

"ЗСУ вперше використали американські РСЗВ HIMARS для удару по території Курської області. Метою стала військова колона з боєприпасами та особовим складом. Судячи з усього, накрили касеткою".

Росіяни ж вже записують відео до самого Путіна та просять у нього "помащі".

Це жах...

А що ж таке? Як це з рідними зв'язатися не можете? Як це вас влада кинула? Не може бути. А ще є інформація, що в Росії розгортають додаткові койко-мєста в лікарнях, але місць все одно на всіх не вистачає. У полоні ж уже нараховують кілька сотень росіян. Хоча й точна кількість не називається, але чим більший обмінний фонд – тим краще. Українські телеграм-канали вкотре зазначають: операція на Курщині – геніальна.

"Перед початком операції не було жодного нахрюку. Взагалі жодного. Навіть натяку. Після початку операції перша інформація зʼявилась через багато годин. Зараз під час проведення операції ніхто достеменно не знає правдивої ситуації, глибини прориву та стану справ. Ніяких перемогойобських закидонів від наших офіційних осіб. Ніхто не знає та не розуміє істинного задуму операції. Ворог сам не знає та не розуміє, що відбувається. Уся інформація яку ми маємо – з ворожих відкритих джерел. Супротивник безкінечно ниє про те, що не може зрозуміти де може бути головний удар. Ось що таке справжній туман війни. Я вперше ловлю нереальний кайф від того, що ніхто нічого не знає (включаючи мене, звісно ж). Сунь-Цзи, як би він міг на це подивитись, заздрив би нам. Дякую тим, хто причетний до цього. Це геніально"

Головнокомандувач ЗСУ Сирський натомість теж мовчить. За ці дні він опублікував лише за одне фото, яке підписав:

"Працюю у вихідному районі…"

Ана результати праці чекає, мабуть, увесь світ, затамувавши подих. Подейкують, що далі буде…

Нагадаємо, мер російського Курчатова, де розташована Курська АЕС, заявив, що бойові дії тривають за декілька десятків кілометрів від міста.

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