Путін панічно боїться замаху: що відбувається за зачиненими дверима Кремля

Путін панічно боїться замаху / © Associated Press

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Володимир Путін опинився у заручниках власної параної та відірваності від реальності, оскільки понад усе боїться фізичного усунення. Російський диктатор оточив себе вузьким колом довірених осіб, які штучно дозують інформацію про реальний стан справ на фронті, створюючи у 74-річного очільника Кремля ілюзію успішності війни.

Про це розповів президент Чехії Петр Павел, пише Bild.

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Панічний страх замаху і пастка ізоляції: як параноя Путіна затягує війну

64-річний чеський лідер, який у минулому очолював Генштаб своєї країни та обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, проаналізував дії Кремля та дав жорстку оцінку помилкам Заходу.

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Павел підкреслює, що Путін повністю заблокував доступ незалежних джерел до свого кабінету:

«Він мало кому довіряє. До того ж у нього є майже нав’язливий страх бути вбитим. А коли його оточує лише обмежене коло осіб, вони можуть досить ефективно фільтрувати інформацію, яку, на їхню думку, йому варто почути».

Через таку глуху ізоляцію Путін і надалі вірить у вигаданий його генералами успіх «спецоперації». На думку Петра Павла, Путін і досі впевнений, що так звана «СВО» просувається успішно.

На переконання чеського лідера, справжній задум Москва бачить у тому, щоб вимотати українське суспільство та розхитати європейську солідарність:

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«Зробити життя в Україні нестерпним і, можливо, навіть спровокувати нову хвилю біженців до європейських країн. Усе це покликане просто продемонструвати, що Україна не зможе перемогти, а Росія здатна взяти своє, роблячи життя людей там неможливим».

Водночас генерал наголошує: людський та економічний потенціал самої РФ працює на межі можливого, а ситуація всередині країни неухильно погіршується. Кількість втрат росіян на полі бою вражає навіть досвідчених військових фахівців. Навіть військова машина РФ не може впоратися з перекриттям втрат.

Петр Павел наголошує, що за нинішньої динаміки фронт загрожує перетворитися на нескінченне протистояння позицій.

«У такому темпі війна триватиме невизначено довго, тому що жодна зі сторін не перемагає. Це свого роду сучасна Перша світова війна із „зоною смерті“, де практично немає жодного руху», — зазначив чеський президент.

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Фатальні зволікання Заходу та гібридна агресія Росії

Петр Павел відверто докоряє європейським столицям за порційну та несвоєчасну оборонну підтримку, яка обернулася для України непоправними втратами.

«Деякі країни вагалися щодо постачання бронетехніки, потім далекобійних боєприпасів, потім ракет, потім літаків. І це коштувало Україні не лише територій, а й насамперед тисяч і тисяч людських життів. Якби ми від самого початку підтримали Україну в такому ж обсязі, війна мала б зовсім, зовсім інший вигляд».

Павел зазначив, що європейська нерішучість може призвести до ескалації, яка зрештою виллється у відкритий військовий конфлікт. Наразі ж, за словами президента Чехії, проти країн Євросоюзу та Альянсу триває прихована диверсійна війна. Її мета — посіяти розбрат у ЄС та НАТО, розпалити недовіру до європейських інституцій та відвернути допомогу Україні.

Путін: останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін серйозно занепокоєний власною безпекою через панічний страх перед власним оточенням, елітами та спецслужбами. Від початку повномасштабної війни він уже чотири рази збільшував чисельність керівного ядра Федеральної служби охорони (ФСО), яке від 2022 року зросло на 12%.

Останні зміни до штату внесли посеред року, що підкреслює поспішність заходів. Головна мета розширення ФСО — жорсткіша фільтрація людей з допуском до Путіна, посилення охорони резиденцій і об’єктів, а також зменшення залежності від інших силових структур — ФСБ, Росгвардії та Міноборони.

Зокрема, від весни 2026 року правила перебування поруч із диктатором суттєво посилилися: посадовці та гості зобов’язані здавати не лише мобільні телефони, а й будь-які годинники.

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