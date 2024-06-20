Звідки росіяни ніколи не перекинуть солдатів до України: військовий здивував відповіддю

В Росії військово-політичне керівництво “вигрібає” техніку та солдатів з фінських кордонів, з різних регіонів РФ та навіть з військових баз під Петрозаводськом та в Каук’рва. Проте цікаво, що саме з Підмосков'я Росія не планує забирати техніку та військові частини.

Про це “24 Каналу” розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, Підмосков’я - це серце Росії, її центр прийняття рішень. Там, зокрема, мешкають російські еліти, концентруються основні бізнес-центри. Втім - це також особистий страх Путіна, тому навколо центру вибудовують основну оборону.

Московська область найбільш захищена системами протиповітряної оборони. А Московський військовий гарнізон - один з найбільших та найелітніших у РФ. Там дійшли до того, що щоб захиститися від українських дронів, вирізали гаї та ліси, аби приховати ними ППО та створити прикриття від уражень безпілотниками.

“Я думаю, що звідти (Підмосков'я, - ред.) не будуть знімати війська й техніку. Взагалі, чим більше ситуація загострюватиметься на лінії фронту, тим більше росіяни будуть витягати з інших регіонів, які не дотичні до лінії фронту”, – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас розвідка Фінляндії заявила, що близько 80% військових ресурсів з баз, які розташовані біля фінського кордону, значно спорожніли, попри погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО. Супутникові знімки підтверджують, що на базах залишилися лише інструктори та новобранці.

Нагадаємо, що російські окупанти почали бити по авіабазах в Україні. Росія стурбована тим, що Сили оборони завдають авіаударів по цілях у РФ, і майбутнім надходженням літаків F-16.

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