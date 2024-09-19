Путін перебуває під тиском Міноборони РФ: чи наважиться диктатор нову мобілізацію — WSJ

Росія зараз втрачає більше людей на полі бою, ніж може залучити їх на заміну.

Офіційні особи Міноборони РФ схиляють російського президента Володимира Путіна до посилення мобілізації. Таким чином вони хочуть компенсувати втрати Росії на передовій в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Однак, повідомляється, що Путін відкинув цю ідею, заявивши, що хоче використовувати лише тих, хто добровільно підписує військові контракти.

"Росія зараз втрачає більше людей на полі бою, ніж може залучити їх на заміну", - йдеться в повідомленні.

Наступ РФ до Курської області ще більше напружує живу силу Росії, підкреслює хронічні проблеми та спонукає військове керівництво країни знову наполягати на мобілізації. Зокрема, Росії так і не вдалося здійснити великий контрнаступ, щоб відтіснити українські війська через кордон.

"Сил наразі недостатньо, щоб досягти початкових цілей війни, вивести Україну з війни, підірвати її військовий потенціал або захистити прикордонні райони російської території", – сказав співрозмовник у розмові з Путіним, за даними джерел видання.

Чи очікувати нову мобілізацію в РФ

У Росії мобілізація може включати все: від призову резервістів до призову людей призовного віку на службу. Перша мобілізація Росії після вторгнення восени 2022 року мала на меті поповнити лави російських військових на 300 000 осіб шляхом призову резервістів і колишніх солдатів. Ця спроба, яка також призвела до призову чоловіків, які мали незначну військову службу або взагалі не проходили її, викликала протести та спонукала деякі регіони закрити кордони, щоб утримати чоловіків від втечі.

Тиск щодо чергової мобілізації з’являється, оскільки втрати під час війни в Україні досягли приблизно одного мільйона.

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"Тим не менш, нестача робочої сили була давньою проблемою для Росії, де на початку війни воєнізовані сили Вагнера вербували в'язнів для служби на фронті. Проблеми Росії загострюються. Оскільки московські війська активно займаються захопленням східноукраїнського міста Покровськ, Росія звернулася до молодих і недосвідчених призовників і стягнула війська з інших частин лінії фронту в Україні, щоб захистити російську територію", - вказано в повідомленні.

Операція в Курській області

У Курську область направлені підрозділи 810-ї ОМБр, що дислокується в Криму, 155-ї ОМБр і 56-го полку ВДВ, які воювали в Запоріжжі.

Наприкінці минулого місяця губернатор Курська Олексій Смирнов заявили, що нові загони будуть створені спеціально для протидії українцям.

У РФ також побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством.

"Прив’язка більшої кількості росіян до результату конфлікту в Україні може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна", — підкреслює автор публікації.

Нагадаємо, наступного тижня Володимир Зеленський і Джо Байден особисто зустрінуться в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, щоб обговорити подальшу військову стратегію України.

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