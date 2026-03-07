Володимир Путін / © Associated Press

Росія надала Ірану розвідувальну інформацію, яка може допомогти Тегерану атакувати американські військові кораблі, літаки та інші стратегічні об’єкти в регіоні. Про це повідомили двоє офіційних осіб США, знайомих із даними розвідки.

Про це пише The Washington Post.

Що відомо про допомогу Росії Ірану

З початку бойових дій Російська Федерація систематично надає Ірану розвідувальні дані про місця розташування американських військових активів. Йдеться про точні координати військових кораблів та літаків США. Про це повідомили троє офіційних осіб на умовах анонімності.

Аналітики зазначають, що отримана від Москви інформація дозволила Тегерану реалізувати серію точних ударів. Пріоритетними цілями стали об’єкти інфраструктури командування та управління, радарні системи, а також тимчасові дислокації сил США. Зокрема, розвіддані пов’язують із атакою на американський об’єкт у Кувейті, де внаслідок влучання загинули шестеро військовослужбовців.

Окрім військових баз, значних руйнувань зазнали дипломатичні установи США в регіоні, зокрема в Ер-Ріяді, де офіс ЦРУ на території посольства був атакований та повністю зруйнований. За оцінкою Держдепартаменту, яку наводять у The Post, частина будівлі посольства повністю знищена і не підлягає відновленню, тому її заблокують. Решта приміщень дипломатичного представництва будуть непридатними для користування щонайменше місяць.

Реакція Білого дому та Пентагону

На запитання журналіста, чи розмовляв Трамп із Путіним про те, що Росія допомагає Ірану розвідкою для ударів по США, офіційна представниця Білого дому Керолайн Левітт відмовилася відповідати прямо.

Міністр оборони Піт Хегсет у п’ятничному інтерв’ю програмі «60 хвилин» на CBS підтвердив, що Пентагон враховує дії Москви у своїх планах.

«Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє. І все, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи через зворотний зв’язок, стикається з серйозною проблемою», — наголосив Хегсет.

Сам Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі відмовився відповідати на запитання журналіста Fox News Пітера Дусі щодо російської розвіддопомоги Тегерану, назвавши питання «дурним» з огляду на тему зустрічі.

Позиція Кремля та контекст відносин

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив триваючий діалог із керівництвом Ірану, проте утримався від коментарів щодо розвідувальної допомоги. Відповідаючи на запитання про можливість прямої військової підтримки, він заявив, що «такого запиту від Тегерана не надходило».

Аналітики зауважують, що співпраця посилилася на тлі війни РФ проти України, для якої Тегеран постачає Москві ударні дрони та балістичні ракети.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, Москва передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе. Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.

У Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.

Також раніше в Ірані підтвердили постійну підтримку з боку Росії та Китаю.

У свою чергу, США просять Україну допомогти в захисті від іранських «Шахедів» на Близькому Сході.