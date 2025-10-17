Путін переграв Трампа: як один дзвінок "зіграв на руку" Росії

Трамп та Путін / © Associated Press

Телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна, що відбулася 16 жовтня, вже має перші тривожні наслідки. Адже російському диктатору знову вдалося переграти американського президента, змусивши його змінити риторику та «здати» ключові позиції щодо військової допомоги Україні.

Про це розповів для 24 каналу військовий експерт, генерал-лейтенанта у відставці Ігор Романенко.

Один дзвінок — мінус «Томагавки»

Як зазначає експерт, історія вкотре повторюється: Путін завжди виявляється сильнішим у прямих розмовах з Трампом. Достатньо було одного дзвінка, щоб риторика американського лідера різко змінилася.

«Вистачило телефонного дзвінка і питання Tomahawk відклалося», — констатував Ігор Романенко.

За його словами, вибір Угорщини як місця для майбутньої зустрічі — це також частина гри Путіна, адже він свідомо обрав антиукраїнськи налаштовану європейську країну, і Трамп на це погодився.

На думку генерала, Путін досягає свого за допомогою відвертої брехні. Під час розмови диктатор запевняв Трампа, що ракети Tomahawk нібито не змінять ситуацію на полі бою.

«Брехня є умовою існування путінського режиму. Щодо цього немає ніяких ілюзій», — наголосив Романенко.

Він додав, що насправді ця зброя є надзвичайно потужною та ефективною, і заяви Путіна були лише маневром, щоб психологічно натиснути на Трампа і схилити його на свій бік.

Що тепер робити Україні

Незважаючи на те, що Трамп «здав деякі позиції», комунікація між Україною та США триватиме. Експерт вважає, що тепер українській стороні потрібно змінити тактику.

«Якщо Трамп не готовий наважитися на Tomahawk, то не зайвим буде надання ракет для F-16, систем Patriot. На таку оборонну зброю Путін так різко не реагує», — пояснив Романенко.

За його словами, попереду на Україну чекає «напружена робота», адже доведеться докладати зусиль, щоб отримати хоча б інше важливе озброєння на тлі очевидних маніпуляцій Кремля, на які, на жаль, піддається американський президент.

Нагадаємо, аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон також висловив думку, що ідея саміту Путіна і Трампа в Будапешті є черговим «дипломатичним трюком» Кремля. За його словами, головна мета Путіна — не досягнення миру, а затягування часу для продовження війни, а також приниження Євросоюзу, демонструючи, що всі рішення ухвалює Америка.