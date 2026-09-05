Путін перемагає в гібридній війні: у НАТО побоюються розвалу європейської оборони

Протистояння НАТО та РФ / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Європейські країни наразі нездатні вести тривалу війну на виснаження з Росією через відсутність психологічної та практичної готовності суспільства до масштабного конфлікту.

Про це пише видання The Guardian із посиланням на оборонних посадовців та експертів з безпеки, які взяли участь у закритій дискусії під егідою Мюнхенської конференції з безпеки (MSC).

Реклама

За даними аналітиків та планувальників НАТО, загроза посилюється тим, що Кремль поступово виграє гібридну війну. Російські дезінформаційні операції, кібератаки та провокації успішно підживлюють популярність ультраправих і популяристських сил у Франції, Німеччині, Італії та Польщі. Більшість із цих політичних рухів симпатизують Москві та вимагають негайного припинення підтримки України.

Реклама

Британські та італійські дипломати критично оцінили роботу власних урядів, зазначивши, що західні політики «погано пояснювали» громадянам реальний масштаб загрози. У результаті звичайний виборець не готовий до скорочення соціальних видатків заради фінансування оборони.

У зв’язку з можливим зменшенням військової присутності США в Європі, провідні країни (зокрема Велика Британія, Франція та Італія) намагаються створити нову оборонну групу E5. Водночас голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер наголосив, що в майбутньому до європейської системи безпеки обов’язково має долучитися Україна, оскільки вона володіє найпотужнішою та найдосвідченішою армією на континенті.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив зростання загроз на східному фланзі. Він попередив, що до їхнього повітряного простору все частіше залітають ракети й безпілотники. Крім того, за словами очільника Альянсу, фіксується дедалі більше небезпечних інцидентів, спрямованих безпосередньо проти країн НАТО.

«Якщо Росія вважає, що ці загрози розділять нас, або якщо вони думають, що це стримає нас від підтримки України, вони помиляються. Наша єдність непохитна», — зауважив Рютте.

Реклама

Своєю чергою видання The Telegraph детально проаналізувало шість ймовірних сценаріїв російської агресії, до яких готується західна розвідка.

Новини партнерів

Новини партнерів