Путін переможе Україну, якщо Європа не скористається останнім шансом зупинити його: Каспаров закликав ЄС до дій

Російські суверенні активи, заморожені в Бельгії Фото ілюстративне / © ТСН.ua

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Росія може перемогти Україну, якщо Європа не надасть їй необхідної військової та фінансової допомоги. 2027 року ЄС матиме останню можливість змінити перебіг війни, а для цього слід розблокувати російські суверенні активи, заморожені в Бельгії, та використати ці кошти для озброєння України.

Про це у своїй колонці для британського видання The Telegraph написав російський опозиційний політик і гросмейстер Гаррі Каспаров.

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За його словами, повномасштабна війна Росії проти України триває майже п’ять років і поступово перетворюється на протистояння Кремля із Заходом. Каспаров вважає, що Володимир Путін намагається не лише захопити українські території, а й зруйнувати демократичний світовий порядок.

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Автор зазначив, що після участі у Варшавському безпековому форумі залишився розчарованим готовністю Європи реагувати на загрози. На його думку, між військовими, які безпосередньо стикаються з наслідками російської агресії, та європейськими політиками, які планують оборонні заходи на роки вперед, існує значний розрив у сприйнятті ситуації.

Чому Європа ризикує втратити Україну

Каспаров наголосив, що Україна наближається до складної зими й потребує негайного фінансування та озброєння від європейських партнерів. Якщо необхідної допомоги не буде, країна може програти війну.

На думку автора, європейські лідери досі намагаються знайти компроміс між військовою підтримкою України та збереженням звичного економічного життя. Водночас США, як вважає Каспаров, більше не можна вважати надійним партнером, на якого Київ може розраховувати за будь-яких обставин.

Він також скептично оцінює перспективи переговорів із Кремлем. За його словами, Москва не зацікавлена в добросовісному діалозі із Заходом, а натомість послідовно реалізує власну стратегію.

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«Якщо нинішній стан речей збережеться, жодного „після війни“ не буде — принаймні такого, який нагадуватиме світ, у якому ми живемо зараз. Путін диктуватиме умови. Ми житимемо в новому світовому порядку, де домінуватимуть авторитарні режими та їхні інтереси», — зазначив Каспаров.

Він також звернув увагу на те, що російська агресія не обмежується бойовими діями в Україні. За його оцінкою, Кремль використовує кібератаки, мережі нерегулярних збройних угруповань і фінансування радикальних політичних партій у різних країнах.

Як Путін намагається зламати Україну

Каспаров вважає, що Росія зміщує акцент із захоплення нових територій на створення умов, за яких життя цивільного населення в Україні стане нестерпним.

Для цього, за його словами, російські війська атакують лікарні, сільськогосподарську інфраструктуру та енергетичну систему. Автор стверджує, що Володимир Путін розраховує на виснаження українських ресурсів і зменшення підтримки з боку Європи.

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Окремим ризиком Каспаров назвав вибори, які мають відбутися в низці європейських країн у 2027 році. На його думку, економічне невдоволення виборців, проблеми з державними послугами та нестача житла можуть посилити позиції ультраправих політичних сил і послабити підтримку України.

Зокрема, прихід до влади у Франції ультраправих сил на чолі з Марін Ле Пен, вважає автор, може зруйнувати крихку коаліцію європейських країн, яка продовжує підтримувати Київ.

Що Каспаров закликає зробити Європу

Автор наголошує, що мужність українців сама по собі не гарантує перемоги у війні. За його словами, Україна могла б стримати російський наступ за умови рішучішої підтримки Заходу, однак нерішучість європейських партнерів уже призвела до значних людських втрат.

Каспаров закликав Європу використати заморожені російські суверенні активи, які перебувають у Бельгії, для фінансування озброєння та підтримки України.

На його думку, це єдиний крок, який ще може дати Україні шанс перемогти у війні. Якщо Європа не наважиться на нього, попереджає автор, поразка України та подальше поширення російської агресії можуть позбавити європейські країни політичного впливу на майбутній світовий порядок.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи наразі перебувають під контролем Європи та є в безпеці. Водночас існує ризик, що Москва намагатиметься повернути частину цих коштів.

Тим часом у Європейському Союзі виникла суперечка навколо нового пакета фінансової допомоги Україні. Угорщина, Чехія та Словаччина заявили про потребу звільнення від необхідності надавати фінансові гарантії за кредитом ЄС, який може сягнути 45 млрд євро.

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