Путін переніс щорічний телемарафон з росіянами: у Кремлі причину не пояснюють

Путін переніс щорічний телемарафон з росіянами: у Кремлі причину не пояснюють

Щорічна “пряма лінія” президента РФ з росіянами відбудеться не раніше липня цього року.

Традиційний телемарафон президента РФ Володимира Путіна, під час якого йому задають запитання від “російського народу” і який за звичай відбувається в червні, цього року буде перенесено.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи справді під час цьогорічної “прямої лінії” Путін поспілкується також і з жителями Донбасу, речник російського президента відповів ухильно.

За його словами, у червні проводити цей захід не планується, тому подробицями про нього ділитися ще зарано.

Терміни проведення “прямої лінії” наразі невідомі. Пєсков зазначив, що підготовка до заходу все ж таки ведеться, але не став уточнювати, з чим пов'язане його перенесення.

“Це дуже складний, об'ємний захід. Тому рутинна підготовка ведеться, але в завершальну стадію вона вступить після того, як будуть визначені терміни", - підсумував Пєсков, не називаючи конкретні часові рамки.

Зазвичай цей телемарафон дає Путіну можливість представити себе населенню як “турботливий батько”, обіцяючи громадянам вирішити їхні проблеми. Деякі глядачі на попередніх "прямих лініях" також задавали політичні питання, але всіх їх попередньо відбирає Кремль.

Нагадаємо, чутки про те, що Путін хворий на рак і повільно вмирає, ходять у ЗМІ вже досить давно. Кажуть, диктатор почав готувати собі наступника, який посяде його місце у президентському кріслі.

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