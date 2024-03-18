Путін переобраний на новий президентський термін: які результати "виборів" в РФ і як відреагував світ

Президент РФ Володимир Путін переміг на президентських "виборах", набравши 87,29% голосів.

Такі дані показав екзит-пол Всеросійського центру вивчення громадської думки. Цього разу "вибори" тривали аж три дні.

За результатами онлайн-голосування в Москві нинішній президент набрав 89,1% голосів. Комуніст Микола Харитонов набрав 3,8% голосів, Владислав Даванков від партії "Нові люди" — 3,73%, а Леонід Слуцький з ЛДПР — 2,96% голосів.

Вибори у Росії / Фото: Associated Press

"Високі показники" у Путіна і на тимчасово окупованих територіях України на сході (до 95%), у Херсонській області (88,12%). У Севастополі Путін набрав 90,9%, а в Криму — 93,27%.

ТСН.ua зібрав світову реацію на "вибори" у РФ.

Найпершим був очільник Європейської Ради Шарль Мішель, який привітав президента Росії Володимира Путіна з "перемогою" вже в перший день, 15 березня, коли відкрилися дільниці, опублікувавши повідомлення в соцмережах.

"Я хотів би сьогодні привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Без свободи. Без опозиції. Без виборів", — зазначив Мішель.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон приєднався до політиків усього світу, які заявили, що фальсифіковане голосування не схоже на "вільні та справедливі" вибори.

"Незаконним проведенням виборів на території України Росія демонструє, що вона не зацікавлена в пошуку шляху до миру. Велика Британія продовжить надавати гуманітарну, економічну та військову допомогу українцям, які захищають свою демократію", — написав він.

МЗС Німеччини заявило, що "псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними", а їхній результат нікого не здивує.

У МЗС Польщі нагадали, що "голосування відбувалося в умовах крайніх репресій проти суспільства, що унеможливлюють зробити вільний, демократичний вибір".

У Олександра Лукашенка заявили, що президентські "вибори", які відбулися в Росії, "були проведені в повній відповідності з національним законодавством, відбулися на конкурентній основі та за умови забезпечення вільного волевиявлення громадян".

МЗС Китаю також привітало Путіна з перемогою на "виборах": "Впевнені, що відносини Росії та КНР продовжать розвиватися".

Зеленський прокоментував псевдовибори в Росії

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 березня прокоментував проведення "виборів" у Росії.

За його словами, російський диктатор "просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно, і немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу".

"Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості", — підкреслив Зеленський.

Британський історик, політичний публіцист і колумніст The Guardian професор Тімоті Ґартон Еш, аналізуючи вибори в Росії, зазначає, що зміни у РФ може породити тільки перемога України. На його думку, політика Заходу щодо України є також політикою щодо Росії.

"Перемога України – це найкраще, що Захід може зробити для майбутнього Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, що Путін опісля закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також під час своєї промови Путін згадав і російського опозиціонера Олексія Навального, назвавши його смерть "сумною подією".

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