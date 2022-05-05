Путін перепросив прем'єр-міністра Ізраїлю за заяви Лаврова про Гітлера та "єврейську кров"

Путін перепросив прем'єр-міністра Ізраїлю за заяви Лаврова про Гітлера та "єврейську кров"

Російський диктатор Володимир Путін перепросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета за заяви голови російського МЗС Сергія Лаврова.

Раніше Лавров заявив про те, що у "Гітлера була єврейська кров, як і у Зеленського".

Про це повідомляє видання Haaretz з посиланням на канцелярію Беннета.

" У розмові з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом президент Росії Володимир Путін перепросив за твердження міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Адольф Гітлер має єврейське походження. Беннетт прийняв вибачення Путіна за висловлювання Лаврова і подякував йому за роз'яснення ставлення російського президента до єврейського народу та пам'яті про Голокост", - йдеться у повідомленні.

Також Беннет та Путін обговорювали ситуацію на "Азовсталі". Російський диктатор збрехав про те, що нібито РФ без перешкод дозволяє вийти цивільним із заблокованого Маріуполя та повторив свою вимогу, що українські захисники повинні "скласти зброю".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом, під час якої засудив обурливі заяви очільника російського МЗС Сергій Лаврова про “антисемітизм євреїв”.

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