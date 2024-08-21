"Путін переслідує імперський проєкт": у Німеччині оцінили готовність РФ до переговорів

Росія може закінчити війну в будь-який момент, але наразі ніщо не вказує на її готовність відмовитисьявід загарбницьких планів.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер на брифінгу в середу, 21 серпня, заявив, що Росія саботує мирні переговори з Україною.

Про це пише "Укрінформ".

Німецький дипломат наголосив, що Україна цілком відкрита для переговорів. Натомість Росія відмовилась брати участь у наступному саміті миру, що само собою свідчить про її так звану "готовність" до мирного діалогу.

"Якщо послухати заяви з Москви, там не можна почути жодної готовності до мирних переговорів. Ба більше, вони вимагають анексії кількох українських регіонів, які навіть не контролюють… Якщо дійде до мирних переговорів, Україна має бути достатньо сильною, щоб їх вести, а для цього потрібна, зокрема, зброя", – зазначив Фішер.

Речник німецького МЗС зауважив, що якщо Росія захоче, вона може закінчити війну в будь-який момент. Для цього їй необхідно лише вивести окупаційні війська з території України.

"Немає сумнівів, що Росія за Путіна переслідує імперський проєкт: Росія напала на сусідню країну, намагається її підкорити, а Путін при цьому говорить про "велике братерство" між Росією, Україною і Білоруссю", – наголосив Фішер.

Нагадаємо, президент Чехії зробив неоднозначну заяву щодо переговорів України та РФ. Петр Павел закликав світові держави, зокрема США, Китай, а також Європейський Союз об'єднатися для того, щоб підштовхнути країни, що воюють, до мирного діалогу.

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