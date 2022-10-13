Як усунення Путіна від влади вплине на Лукашенка

Поки Путін буде живий, він до останнього контролюватиме ситуацію в країні.

Якою б маріонеткою очільника Кремля не був самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, завдяки цій неоавтократії, диктатурі, яку він створив у Білорусі, він утримується при владі довгий час. Він залежить не від Путіна, а від грошей, які йому надає Росія за лояльність.

На цьому наголосив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко під час розмови з журналісткою ТСН.ua.

"Громадяни Білорусі не змогли повалити режим Лукашенка, тому вирішувати це будуть силові структури Білорусі. А їм поки невигідно, щоб змінювався той режим, що там існує. Він їх годує", - сказав експерт.

Щодо змін у Росії в разі відходу Путіна від влади, то експерт дивиться на це скептично.

"Путін вже відходив від влади - був прем'єр-міністром. І нічого не змінилося. Він може умовно відійти від влади і стати "сірим кардиналом", але він все одно буде при владі, навіть якщо президентом стане хтось інший. До того ж, навіщо Путін "ґвалтував" конституцію російську?.. Він має намір ще декаду обіймати свою посаду. А далі можуть бути ще вибори, де він отримає 97% голосів виборів. Тому він буде при владі, поки його не спіткає інсульт чи його не вб'ють", - зазначив Коваленко.

Для Лукашенка, за словами експерта, нічого не зміниться з відходом Путіна. Самопроголошений президент Білорусі створив у республіці владу диктатури, тож він може протриматися там довгий час.

"Лукашенко залежить не від Путіна, а від грошей, які йому надає Росія за лояльність", - додав експерт.

Загроза з боку Білорусі: що відомо

Очільники Білорусі і РФ - Лукашенко та Путін - домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наслідки такої "співпраці" можуть бути не раніше весни.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до вторгнення до України. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

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