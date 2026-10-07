Гібридна війна Росії проти Заходу / © ТСН.ua

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Сполучені Штати повинні реагувати на гібридну війну Росії проти країн НАТО так само рішуче, як вони реагували на погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Про це пише Foreign Affairs.

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Видання наголошує, що Москва дедалі частіше проводить диверсії, кібератаки, провокації в повітряному просторі та операції проти критичної інфраструктури країн НАТО. Водночас Альянс здебільшого відповідає на кожен інцидент окремо, що не створює для Кремля достатньої ціни за ескалацію.

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Росія дедалі нахабніше випробовує НАТО

За оцінкою Foreign Affairs, російська гібридна кампанія за останні роки суттєво посилилася. Йдеться про пошкодження підводних кабелів, кібератаки, диверсії на залізниці, підпали складів s підприємств, запалювальні пристрої у вантажних посилках, а також порушення повітряного простору.

Останнім часом до цього додалися випадки потрапляння російських ракет і дронів на територію країн НАТО. Москва водночас продовжує заперечувати свою причетність або перекладати відповідальність на Україну чи нібито незалежних виконавців.

На думку авторів Foreign Affairs, мета Кремля очевидна: випробувати готовність НАТО захищати своїх членів, послабити довіру до Статті 5 Північноатлантичного договору та змусити союзників скоротити підтримку України.

Кремль почувається безкарним

НАТО посилило захист критичної інфраструктури, розвідку, патрулювання і боротьбу з безпілотниками. Однак переважно йдеться про оборонні заходи.

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Проблема полягає в тому, що Росія дедалі більше переконується: за гібридні атаки вона практично не платить.

«Відповідь, яка будується від інциденту до інциденту, не є стримуванням», — наголошує Foreign Affairs.

Доки кожна російська провокація закінчується лише збитим дроном або дипломатичним протестом, Москва має стимули продовжувати ескалацію. А що більше таких атак відбувається, то вищий ризик, що одна з них зрештою призведе до загибелі людей або прямого військового зіткнення.

Путін має отримати сигнал із Вашингтона

Foreign Affairs вважає, що нова стратегія стримування повинна починатися зі США як найпотужнішого члена НАТО.

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Вашингтон має чітко дати зрозуміти Кремлю: подальші гібридні атаки матимуть відчутну ціну. Натомість суперечливі заяви американської адміністрації лише послаблюють позиції Альянсу.

Видання нагадує, що восени 2022 року США змогли публічно попередити Москву про «катастрофічні наслідки» в разі застосування Росією тактичної ядерної зброї. На думку Foreign Affairs, аналогічно чіткий сигнал необхідний і щодо гібридної агресії.

Причому, як наголошує видання, Путін сприйматиме таку загрозу серйозно лише в тому разі, якщо вона безпосередньо виходитиме від президента США Дональда Трампа.

Росію потрібно змусити платити за атаки

Самого посилення оборони недостатньо. Союзники повинні зробити подальшу російську агресію економічно, політично та оперативно невигідною.

Foreign Affairs пропонує розглянути посилення санкцій проти російського «тіньового флоту», активніше переслідувати судна, пов’язані з пошкодженням підводної інфраструктури, а також відновити планування наступальних кібер- та інформаційних операцій проти Росії.

Країни НАТО також мають припинити розглядати диверсії та інші гібридні атаки як ізольовані події. Їх необхідно оцінювати як частини єдиної російської кампанії проти Альянсу.

Підтримка України як відплата за гібридну війну

Ще одним ключовим елементом відповіді має стати збільшення військової та економічної допомоги Україні.

За оцінкою Foreign Affairs, саме підтримка України залишається одним із головних об’єктів російської гібридної кампанії. Москва намагається зірвати постачання зброї, атакуючи логістичні об’єкти, підприємства та інфраструктуру в європейських країнах.

Тому кожна нова російська диверсія, навпаки, повинна демонструвати Кремлю, що тиск на союзників матиме протилежний результат — посилення підтримки Києва.

Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що отримали від Росії неофіційний дипломатичний документ із погрозами застосувати ядерну зброю у разі спроб ізолювати Калінінградську область. В Альянсі назвали таку риторику безвідповідальною та наголосили, що не відмовляться від підтримки України.

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