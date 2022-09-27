Путін під час нового відеозвернення може оголосити про приєднання захоплених територій України до РФ - британська розвідка

Під час свого звернення 30 вересня Володимир Путін може оголосити про приєднання захоплених теритлрій України до складу РФ.

Російський диктатор Володимир Путін збирається виступити перед обома палатами російського парламенту у п'ятницю, 30 вересня. Очільник Росії, ймовірно, оголосить про приєднання захоплених територій України. Однак поразки російської армії на фронті та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни у РФ.

Про це у щоденному звіті повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

"Існує реальна можливість того, що Путін використовує своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

У Міноборони Британії нагадують, що так звані "референдуми", які зараз проводяться на цих територіях, мають завершитися 27 вересня. При цьому російські лідери сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйнято як виправдання "спеціальної військової операції" та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту.

"Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою поінформованістю про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомляли, що влада Росії може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.

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