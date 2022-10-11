Путін під час зустрічі із головою МАГАТЕ дуже нервував, що ледь не скрутив мікрофон (відео)

Російський президент-терорист Володимир Путін зустрівся із очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який 11 жовтня прибув з візитом до Москви. Під час переговорів очільник Кремля дуже нервував і постійно крутив у руках мікрофон, через що ледь його не скрутив.

Це видно на відео із зустрічі Путіна та Гроссі, яке поширюють російські засоби масової інформації.

У вівторок, 11 жовтня, із запланованим візитом до Москви прибув голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Гендиректор зустрівся із російським "фюрером" для обговорення ситуації навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС. Як видно на відео із зустрічі, очільник Кремля, чи то через нерви, чи, можливо, через хворобу Паркінсона, постійно крутив у руках мікрофон, розмовляючи із очільником МАГАТЕ. Окрім цього, під час переговорів Путін майже не дивився в очі гендиректору, коли говорив про українську АЕС.

Ймовірно, Путін спеціально крутив мікрофон, оскільки через хворобу Паркінсона він має тремор кінцівок у стані спокою. Тому, аби сховати тремтіння рук, він зумисне перебирав пристрій. Як пояснює лікар-невролог Олександра Щебет, коли хвора Паркінсоном людина хапається за предмети, то фізично напружує м'язи і таким вольовим зусиллям цей тремор поки що може стримати.

Варто зазначити, президент РФ Путін, з'являючись на публіці, намагається не показувати свою немічність, але його тіло видає його проблеми зі здоров'ям. Раніше в ЗМІ багато разів писали про те, що Путін може мати хворобу Паркінсона або якісь інші неврологічні розлади.

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