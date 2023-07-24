Путін під час зустрічі із Лукашенком "показав важливі символічні жести": в ISW пояснили, про що це свідчить 

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком президент-диктатор Росії Володимир Путін "показав кілька важливих символічних жестів".

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у понеділок, 24 липня.

Також читайте На Лиманському напрямку окупанти намагалися атакувати позиції нацгвардійців: ексклюзивне відео штурму

Аналітики пояснюють, що свідчить про те, що Путін намагався продемонструвати владу та впевненість "у своїй зверхності над петербурзькою фракцією, яка підтримує Пригожина".

"Путін повіз Лукашенка відвідати Кронштадт у Санкт-Петербурзі – історично важливу острівну фортецю, де російські солдати та моряки провели знамените невдале антибільшовицьке повстання на початку 1921 року, яке радянський уряд остаточно придушив. Путін і Лукашенко відвідали Кронштадт разом з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим і молодшою ​​донькою міністра оборони РФ Сергія Шойгу Ксенією Шойгу. І Бєглов, і Шойгу є особистими ворогами Пригожина, і публічна зустріч Путіна з Бєгловою, донькою Шойгу, і Лукашенком на історичному грунті невдалого Кронштадтського повстання майже напевно мала б сигналізувати про поразку Путіна та його лояльних кадрів у збройному повстанні Пригожина та прихильників Пригожина в Санкт-Петербурзі", - йдеться у зведенні.

Також в ISW звернули увагу, що Путін не просто так пішов сфотографуватися з натовпами місцевих російських громадян, зокрема із дітьми, перебуваючи в Кронштадті. Таким чином він намагався "представити себе популярним і улюбленим лідером серед росіян".

" Ці символічні жести вказують на те, що Путін стурбований своєю популярністю, безпекою свого режиму та низкою фракцій, які змагаються за владу у вищих ешелонах російського управління", - підсумували в Інституті.

Нагадаємо, 23 липня у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, під час переговорів Лукашенко поскаржився Путіну на "вагнерівців".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Бомба" закладена! Лукашенка вже "напружують" "вагнерівці" в Білорусі.

Читайте також: