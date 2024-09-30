Путін підписав указ про осінній призов до армії: скільки людей планують набрати

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову на строкову військову службу від 1 жовтня. Під призов потраплять 133 тис. осіб.

Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правових актів.

Призов торкнеться громадян Росії віком від 18 до 30 років. Кількість призовників зросте на 3000 осіб порівняно з попередньою осінньою кампанією.

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У Генштабі Збройних сил РФ заявили, що призовників не залучатимуть до участі у бойових діях в Україні. Чи будуть присутні призовники в Курській області, частину якої контролюють ЗСУ – не уточнюється.

Також у російському Генштабі повідомили, що "особливістю призовної кампанії буде можливість оскарження у досудовому порядку рішень, ухвалених призовними комісіями".

До слова, в середині вересня в Інституті вивчення війни повідомили, що Путін не хоче оголошувати ще одну часткову мобілізацію в РФ через побоювання внутрішнього невдоволення, однак така ймовірність не виключається.

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