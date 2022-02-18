Путін підписав указ про призов на військові збори росіян, які перебувають у запасі

Путін підписав указ про призов на військові збори росіян, які перебувають у запасі

Які причини цих військових зборів в указі не уточнюється. Попередній указ про військові збори Путін підписував у квітні 2021 року.

Сьогодні, 18 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

"Запасників" відправлятимуть до Збройних Сил РФ, військ Нацгвардії, органів держохорони та ФСБ. Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів Росії Путін доручив забезпечити виконання заходів, пов'язаних із призовом, проходженням та проведенням військових зборів.

Які причини цих військових зборів в указі не уточнюється. Попередній указ про військові збори президент РФ підписував у квітні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що терористи на Донбасі не випускають із ОРДЛО чоловіків віком від 18 до 55 років. Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати в руках зброю, повинні бути готовими до війни.

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